El presidente Donald Trump intensificó la presión sobre la Reserva Federal para que baje las tasas de interés y amenazó con cortar el comercio con determinadas economías con las que Estados Unidos tiene déficit si el banco central no actúa.

RDC: la Fed encendió una alerta por la inflación y crecen las dudas sobre las tasas de interés en EE.UU.

Trump planteó sus exigencias el viernes en una extensa publicación en redes sociales, después de que un informe de empleo de agosto mejor de lo esperado reforzara potencialmente los argumentos para que los funcionarios de la Fed suban las tasas en su próxima reunión de política monetaria, que comienza el 15 de septiembre.

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En su publicación, Trump instó al presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh —a quien él mismo eligió y calificó de “genial”—, así como a los miembros de la junta, a que “se espabilen” y “SEAN PATRIOTAS, para variar”.

“BAJEN LAS TASAS O DEJARÉ DE COMERCIAR CON LOS PAÍSES CON LOS QUE TENEMOS DÉFICIT”, publicó Trump. “Las altas tasas de interés ponen a EE.UU. en una situación de desventaja muy injusta, ¡y no permitiré que eso ocurra!”.

Trump afirmó que el Tribunal Supremo de EE.UU., que anuló su anterior régimen arancelario, había reconocido su autoridad para hacerlo. Pero si sigue adelante con los embargos comerciales, es casi seguro que provocaría un recurso judicial.

No está claro cómo una medida de este tipo contribuiría a reducir los costos de financiamiento de EE.UU.

El mensaje deja ver que la paciencia de Trump con la Fed se está agotando, apenas unos meses después de que Warsh sustituyera a Jerome Powell, a quien el presidente atacaba habitualmente por las decisiones de política monetaria del banco central.

Trump había moderado su campaña de presión contra la Fed tras la llegada de Warsh a la presidencia, pero esta publicación supone su reanudación. Los índices de aprobación del presidente han caído de cara a las elecciones de mitad de mandato de noviembre, ya que las encuestas muestran que los estadounidenses han criticado duramente su gestión del costo de vida y de la guerra en Irán.

El crecimiento del empleo en EE.UU. se aceleró inesperadamente en agosto, con la creación de 162.000 puestos de trabajo no agrícolas, mientras que la tasa de desempleo se mantuvo estable. En respuesta, los inversores aumentaron sus apuestas por una subida de tasas en la próxima reunión de la Fed.

El presidente fue incluso más lejos que su principal asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett, quien el viernes por la mañana había dicho que las cifras de empleo reforzaban los argumentos para mantener las tasas de interés sin cambios.

“Respetamos la independencia de la Fed, pero creo que los argumentos a favor de mantener las tasas sin cambios serían bastante sólidos”, declaró Hassett a CNBC.