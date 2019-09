Trump revisará reducción de impuestos sobre ganancias de capital

Saleha Mohsin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tiene previsto reunirse con asesores económicos para discutir la posibilidad de reducir el impuesto sobre las ganancias de capital por medio de una indexación de las ganancias a la inflación, dijo una persona familiarizada con el asunto.

Los asesores planean notificar a Trump sobre el tema, y no se espera una decisión final respecto a seguir o no la política en la reunión, según la persona que solicitó no ser identificada, porque la reunión no se ha anunciado públicamente. Trump dijo el mes pasado que recortar los impuestos a las ganancias de capital se percibiría como "algo elitista", ya que la medida beneficiaría a los ricos.

Los comentarios de Trump en agosto sobre el impuesto a las ganancias de capital —así como la posibilidad de reducir los impuestos sobre las remuneraciones— se produjeron en un momento en que la economía de EE.UU. ha mostrado señales de advertencia que podrían presagiar una desaceleración económica y una posible recesión.

La idea de recortar el impuesto a las inversiones contrasta fuertemente con las propuestas de los candidatos demócratas, que compiten por desafiar al presidente el próximo año, que apuntan en gran medida a elevar los impuestos a las personas más acaudaladas.

Antes de su candidatura a la reelección de 2020, Trump culpó a la Reserva Federal por reprimir la economía estadounidense y dijo que su guerra comercial con China ha perjudicado el desempeño del mercado bursátil. No obstante, recortar el impuesto sobre las ganancias de capital afecta a escasos contribuyentes de la clase media y haría poco para estimular el crecimiento económico.

La indexación de las ganancias de capital reduciría las facturas fiscales para los inversionistas al vender activos como acciones o bienes raíces con un ajuste del precio de compra original para que no se pague ningún impuesto sobre la apreciación vinculada a la inflación.

Trump ha dicho que podría permitir la indexación de las ganancias de capital sin la aprobación del Congreso. Según el presidente, solo necesitaría una carta del fiscal general que diga que puede hacerlo.

"Hemos estado hablando de indexación durante mucho tiempo", dijo Trump el 20 de agosto. "Y a muchas personas les gusta la indexación y podría hacerse de manera muy simple". Pero un día después, Trump indicó que no está dispuesto a llevar a cabo la medida.

“No estoy buscando hacer una indexación. Y no lo he analizado seriamente”, dijo. "No es algo que me guste", precisó.

La reforma de los impuestos sobre las ganancias de capital, a través de una regla u orden ejecutiva, probablemente enfrentaría desafíos legales, una preocupación que, según los informes, hizo que la administración del expresidente George H. W. Bush abandonara un plan similar. Funcionarios de la Casa Blanca habían indicado previamente que esperaban avanzar con un plan sobre impuestos a las ganancias de capital este verano.

El Wall Street Journal informó sobre la reunión anteriormente. Encargados de prensa de la Casa Blanca declinaron hacer comentarios.

