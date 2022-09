El tope al precio del petróleo ruso divide a los países de la UE

Los países de la Unión Europea tienen dificultades para llegar a un acuerdo sobre la imposición de un tope de precios al petróleo ruso y es probable que retrasen un acuerdo sobre el tema hasta que se haya acordado un paquete de sanciones más amplio.

Chipre y Hungría son algunos de los países que han expresado su oposición a la propuesta de limitar el precio del petróleo, según personas familiarizadas con las conversaciones en curso. Las sanciones en la UE requieren unanimidad, lo que da a cada nación un veto efectivo.

La Comisión Europea, el brazo ejecutivo del bloque, se reunió con los Estados miembros durante el fin de semana para intentar llegar a un compromiso sobre el paquete de medidas restrictivas, según estas personas. Es posible que los países presionen para llegar a un acuerdo preliminar antes de la reunión informal de los líderes de la UE en Praga el 6 de octubre.

Europa quiere llevar a Putin ante un tribunal por crímenes de guerra cometidos en zonas de Ucrania

La UE se esfuerza por endurecer las sanciones después de que el presidente ruso, Vladímir Putin, anunciara la semana pasada una “movilización parcial” de tropas y comenzara a celebrar “referendos” de anexión, condenados por la ONU, en zonas de Ucrania que aún ocupa. También se ha informado recientemente de que las fuerzas ucranianas habían descubierto una fosa común en la ciudad de Izyum, que había sido controlada por Rusia. Otras medidas que se están debatiendo son el control de las importaciones de diamantes y la prohibición de determinados productos de acero.

Prohibición de componentes electrónicos

Por otra parte, los 27 Estados miembros también están más cerca de respaldar una propuesta para restringir la exportación a Rusia de componentes electrónicos utilizados en armas, según dijeron las fuentes.

Los Estados miembros sostienen que limitar aún más el acceso a los componentes electrónicos utilizados en las armas contra Ucrania es una de las herramientas más eficaces para golpear al ejército ruso, sobre todo porque Moscú necesita más armas para los hasta 300.000 soldados adicionales que pretende movilizar.

La presión de la UE para imponer un tope de precios al petróleo ruso alinearía al bloque con el esfuerzo de Estados Unidos para evitar que el costo del crudo se dispare y para reducir los ingresos de Moscú por las ventas de energía. El Grupo de los Siete llegó a un acuerdo político sobre un tope a principios de este mes y la Comisión dijo que trabajaría para implementar la propuesta.

Aún quedan muchos detalles por concretar, entre ellos el precio al que los aliados fijarían el límite, según expertos. Cualquier medida tendría que entrar en vigor antes del 5 de diciembre, fecha en la que comenzarán a regir las medidas adoptadas anteriormente por la UE que prohíben la importación de petróleo por vía marítima, así como los servicios necesarios para su transporte.

Solidaridad europea

En junio, los 27 países del bloque pasaron semanas discutiendo los términos de las actuales medidas sobre el petróleo, que incluyen un embargo sobre el petróleo y los productos derivados rusos transportado por mar, una exención sobre las entregas por oleoducto y la prohibición de proporcionar servicios, como seguros, a los envíos de petróleo ruso en cualquier parte del mundo. EE.UU. ha presionado para que se relajen estas prohibiciones por temor a que puedan provocar un aumento de los precios mundiales del petróleo.

No está claro hasta qué punto sería eficaz un régimen de limitación de precios, sobre todo porque algunos de los mayores compradores de Rusia, como China e India, no han aceptado adherirse. Funcionarios estadounidenses han argumentado que el tope de precios podría funcionar incluso si muchos compradores no se unen oficialmente a la coalición, ya que podrían seguir utilizando el sistema como palanca en las negociaciones de contratos con Moscú para negociar precios más bajos.

La adopción del tope también requeriría que los Estados miembros dejaran de lado los intereses nacionales en favor de la solidaridad europea.

Los países de la UE que obtuvieron exenciones para el petróleo recibido a través de sus oleoductos quieren asegurarse de que estas permanezcan intactas, mientras que las naciones que importan por vía marítima podrían tratar de vincular el tope de precios al embargo total previsto actualmente para las entregas por vía marítima con el fin de igualar las condiciones, dijo una de las personas. Los países navieros, como Grecia, Chipre y Malta, también podrían intentar proteger sus respectivas industrias de las medidas, añadió la persona.

