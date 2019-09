Maduro no encuentra buques para el envío de petróleo venezolano

Lucia Kassai

Las exportaciones del petróleo venezolano sometido a sanciones ahora se enfrentan a una nueva preocupación: una escasez de buques dispuestos a transportar el crudo producido por el régimen del presidente Nicolás Maduro.

Los navieros evitan transportar el petróleo venezolano por temor a ser sancionados y perder la cobertura del seguro en sus embarcaciones, dijeron fuentes con conocimiento de la situación. La falta de buques puede afectar las exportaciones de petróleo que, según datos recopilados por Bloomberg, ya habían alcanzado en agosto el nivel mínimo en 16 años.

Se aplazó al menos una carga de petróleo venezolano hasta octubre, ya que el comprador no logró encontrar un barco para el envío, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque la información es confidencial. Dado que no ha logrado encontrar superpetroleros para transportar su petróleo a Asia, el productor de la OPEP recurre a buques más pequeños y costosos para sus entregas en el extranjero.

El presidente de EE.UU., Donald J. Trump, firmó una Orden el 5 de agosto que autoriza sancionar a cualquier persona que ayude al régimen de Maduro. El país está sumido en una crisis humanitaria que ha causado la fuga de 4 millones de venezolanos. Shipowners’ Club, proveedor de seguros para las compañías navieras internacionales, aconsejó a sus miembros "tener precaución" si se relacionan con Venezuela. El grupo dice que si un miembro es sancionado, se puede bloquear su propiedad y el club puede rescindir o suspender la cobertura del seguro.