Caen las acciones por débiles datos de empleo y el salto del petróleo por la guerra en Medio Oriente

Un débil informe de empleo golpeó a las acciones, en un contexto en el que la expansión de la guerra en Medio Oriente impulsa los precios del petróleo y aviva los temores inflacionarios. La renovada ansiedad en torno a la industria del crédito privado también redujo el apetito por riesgo.

Las acciones se encaminaban a su peor semana desde noviembre con una baja del S&P 500 del 1,2% el viernes. BlackRock Inc. restringió los retiros de un gigantesco fondo de crédito privado. El Brent superó los US$90. Un repunte previo de los bonos del Tesoro perdió fuerza. El mercado se dirigía a su mayor caída semanal desde que el presidente Donald Trump anunció amplios aranceles hace casi un año. Esto ocurre pese a que los operadores aumentaron ligeramente sus apuestas por recortes de tasas de la Reserva Federal. El bitcoin cayó por debajo de los US$69.000.

Donald Trump exigió intervenir en la sucesión de Irán: "Tengo que participar en el nombramiento"

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Las nóminas no agrícolas cayeron en 92.000 el mes pasado, tras un sólido inicio de año. El descenso fue uno de los mayores desde la pandemia, en parte por una reducción del empleo en el sector salud debido a huelgas. La tasa de desempleo subió a 4,4%.

Las cifras podrían volver a centrar la atención de la Fed en el mercado laboral, mientras evalúa por cuánto tiempo mantener las tasas sin cambios. En las últimas semanas, las autoridades se han enfocado más en la inflación, incluso antes de que la guerra con Irán desatara nuevas presiones sobre los precios.

Una cifra negativa de nóminas combinada con un salto en los precios del petróleo hará que los operadores se preocupen por los riesgos de estanflación, según Brian Jacobsen, de Annex Wealth Management.

“Los datos de hoy pueden haber puesto a la Fed entre la espada y la pared”, dijo Ellen Zentner, de Morgan Stanley Wealth Management. “Un debilitamiento significativo del mercado laboral respaldaría un recorte de tasas, pero dado el riesgo de que precios del petróleo elevados por más tiempo desencadenen otro repunte inflacionario, la Fed podría verse obligada a mantenerse al margen”.

Sin señales de una desescalada en Medio Oriente, el conflicto está desatando una ola de disrupciones en los mercados energéticos, con el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz prácticamente paralizado. Trump exigió la rendición de Irán mientras la guerra contra la República Islámica entraba en su séptimo día.

El gobernador de la Fed Christopher Waller dijo en Bloomberg TV que no espera que la guerra con Irán tenga un impacto sostenido en la inflación. Mientras tanto, la presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, señaló en CNBC que un informe laboral decepcionante socava la idea de que el mercado laboral se estaba estabilizando.

Aunque el informe de empleo precede al conflicto con Irán, el salto en los precios del petróleo eleva la probabilidad de una mayor inflación energética, según Andy Schneider, de BNP Paribas.

“Aumentos moderados en los precios del petróleo, incluso si se mantienen, tienen efectos transitorios sobre la inflación general en EE.UU. y mínimos efectos sobre la inflación subyacente”, afirmó Michael Gapen, de Morgan Stanley. “La Fed puede mirar más allá de estos incrementos, pero con la inflación por encima del objetivo durante tanto tiempo, incluso presiones moderadas del crudo podrían retrasar los recortes de tasas”.

Principales movimientos del mercado

Acciones

El S&P 500 bajó 1,2% a las 11:23 a.m. en Nueva York

El Nasdaq 100 bajó 1%

El Dow Jones Industrial Average bajó 1,2%

El Stoxx Europe 600 bajó 1,2%

El MSCI World Index bajó 1%

Divisas

El Bloomberg Dollar Spot Index se mantuvo casi sin cambios

El euro se mantuvo casi sin cambios en US$1,1599

La libra esterlina subió 0,2% a US$1,3389

El yen japonés se mantuvo sin cambios en 157,59 por dólar

Criptomonedas

Bitcoin bajó 4% a US$68.327,37

Ether bajó 5,4% a US$1.968,88

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años subió un punto básico a 4,15%

El rendimiento del bono alemán a 10 años subió tres puntos básicos a 2,87%

El rendimiento del bono británico a 10 años subió 12 puntos básicos a 4,66%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 2 años bajó dos puntos básicos a 3,55%

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años subió tres puntos básicos a 4,78%

Materias primas