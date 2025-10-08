xAI de Musk eleva su ronda de financiación hasta US$20.000 millones

La startup de inteligencia artificial de Elon Musk, xAI, está recaudando más fondos de los previstos, con el apoyo de inversores como Nvidia Corp., para elevar su ronda de financiación en curso a US$20.000 millones, según personas con conocimiento del tema.

La financiación incluye capital y deuda en un vehículo de propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) que comprará procesadores de Nvidia y los arrendará a xAI para su proyecto Colossus 2, según la persona, que pidió no ser identificada porque la información es privada. Es el nombre del mayor centro de datos de la compañía, ubicado en Memphis.

Nvidia está invirtiendo hasta US$2.000 millones en la parte de capital de la transacción respaldada por activos, dijeron las fuentes. Es una estrategia del fabricante de chips para acelerar las inversiones de sus clientes en inteligencia artificial. El esfuerzo de recaudación de xAI, que Bloomberg había informado previamente en la mitad de ese monto, podría seguir creciendo.

En una entrevista con CNBC el miércoles, el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, dijo, al ser consultado por el informe de Bloomberg, que su único arrepentimiento con respecto a xAI y Musk es que “no le di más dinero”.

“Casi todo en lo que participa Elon es algo en lo que también quieres estar”, afirmó Huang. “Nos dio la oportunidad de invertir en xAI, y estoy encantado por ello”.

Un representante de Nvidia declinó hacer comentarios. Un portavoz de xAI no respondió a las solicitudes. Musk publicó en X en septiembre que la empresa “no estaba recaudando capital en ese momento”.

Inversiones en inteligencia artificial

La enorme financiación es la más reciente dentro del sector de la inteligencia artificial. Grandes tecnológicas han invertido decenas de miles de millones de dólares a un ritmo frenético para construir la infraestructura necesaria para desarrollar los modelos más avanzados. A comienzos de esta semana, OpenAI anunció un acuerdo para utilizar chips de Advanced Micro Devices Inc. por varios años. Meta Platforms Inc. firmó varios acuerdos multimillonarios en los últimos meses, incluido un paquete de financiación de US$29.000 millones para centros de datos. Oracle Corp. también levantó US$38.000 millones en deuda para su infraestructura.

Según las fuentes, la financiación de xAI se dividiría en unos US$7.500 millones en capital y hasta US$12.500 millones en deuda dentro del SPV. El vehículo se utilizará para comprar procesadores de Nvidia, que luego la startup de Musk arrendará durante cinco años, permitiendo que los financistas recuperen su inversión. La estructura del acuerdo, respaldada por las GPU y no por la empresa en sí, podría servir de modelo para otras firmas tecnológicas que buscan reducir su exposición a la deuda.

Directivos de Nvidia han señalado que utilizarán la creciente fortaleza financiera de la compañía para acelerar la adopción de la inteligencia artificial en toda la industria. En septiembre, la directora financiera, Colette Kress, dijo en una conferencia de Goldman Sachs que Nvidia recomprará acciones y hará adquisiciones estratégicas cuando sea posible, pero que su prioridad es usar el efectivo para ayudar a otras compañías a implementar la IA más rápidamente.

Apollo Global Management participa en la colocación de deuda, al igual que Diameter Capital Partners, según las fuentes. Valor Capital lidera la parte de capital del acuerdo, según informó previamente Bloomberg. Apollo también está invirtiendo.

Un portavoz de Diameter declinó hacer comentarios, mientras que los representantes de Apollo y Valor no respondieron a las solicitudes.

La capacidad de los centros de datos se considera esencial para desarrollar los modelos más avanzados de inteligencia artificial, aunque algunos cuestionan cuánto puede mejorar la tecnología gracias al poder de cómputo. Solo en los mercados de bonos de EE.UU., las empresas tecnológicas han recaudado unos US$157.000 millones este año, un aumento del 70% frente al año anterior.

La firma de Musk, xAI, tiene una fuerte necesidad de capital. La compañía ya había recaudado alrededor de US$10.000 millones en capital y deuda corporativa a comienzos de este año, pero aún necesita miles de millones más, dado que está quemando cerca de US$1.000 millones al mes, informó Bloomberg. Musk también ha recurrido a su red de empresas, incluida SpaceX, para financiar xAI. Más adelante este año, los accionistas de Tesla Inc. votarán si el fabricante de autos eléctricos puede invertir también en xAI.

Musk ha presentado la inteligencia artificial como la base de muchos de sus productos futuristas, incluidos los automóviles autónomos y los robots completamente automatizados.