Kurt Wagner

La empresa Twitter Inc. adquirió la agencia de diseño Ueno. De este modo sumará casi 50 empleados de la firma para mejorar la calidad de su servicio de redes sociales y acelerar el lanzamiento de nuevos productos.

Ueno tiene oficinas en San Francisco, Los Ángeles, Nueva York y Reikiavik, la capital de Islandia.

Entre sus clientes se encuentran Google de Alphabet Inc., Facebook Inc. y Uber Technologies Inc. entre sus clientes.

La empresa crea marcas, productos, experiencias y deseña todo tipo de cosas. "Usamos estrategias, diseño, contenido y tecnología para lograrlo", aseguran desde su presentación en Linkedin.

Twitter también era cliente de Ueno y un portavoz de la compañía dijo que la firma concluirá los proyectos existentes antes de cerrar la agencia por completo. Los términos de la transacción no fueron revelados.

El último mes, Twitter ha realizado una serie de acuerdos que tienen como fin principal atraer nuevos talentos y equipos de trabajadores, incluida la aplicación de video social Squad y la compañía de podcasts Breaker.