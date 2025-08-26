Investigan los registros de Nordelta por el escape de los hermanos Kovalivker el día de los allanamientos

El escándalo por el caso de presuntas coimas entre el Gobierno y distintos laboratorios sumó en las últimas horas nuevas revelaciones. Según se analizó en "QR!", la Justicia comenzó a investigar los registros de ingreso y egreso de los hermanos Kovalivker en Nordelta. Sucede en el marco de los allanamientos realizados el viernes 22, momento en que la policía fue en busca de los dueños de la droguería Suizo Argentina de la que son propietarios. Se sospecha que la seguridad del country podría haber colaborado con alertarlos antes de la llegada de la fuerza.

La periodista Irina Hauser explicó en el programa que se emite por Bravo TV de lunes a viernes a las 22 que uno de los puntos centrales consiste en determinar cómo se escapó Jonathan Kovalivker del barrio privado el mismo día en que se llevaron adelante los operativos. “Se intenta rastrear qué hicieron los hermanos ese día, cuando fueron incautados los celulares. Incluso se citó a indagatoria al jefe de seguridad de Nordelta, que alegó estar de vacaciones, aunque el juez y el fiscal no le dan crédito a su versión”, reveló.

En paralelo, el centro de monitoreo del country deberá aportar material audiovisual que podría resultar clave. A esto se suma la pericia de los teléfonos secuestrados: uno de los implicados, Diego Spagnuolo, extitular desplazado de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tenía mensajes borrados en su teléfono celular, pero el organismo forense logró recuperar parte del contenido. En tanto, Jonathan Kovalivker entregó un iPhone al que aún intentan acceder, mientras que su hermano Emanuel posee un modelo más nuevo que no pudo ser desbloqueado, según la periodista relató.

Otro eje de la investigación apunta a los contratos de la droguería Suizo Argentina, vinculada a presuntas contrataciones irregulares y posibles sobornos en ministerios de Seguridad, Defensa y Salud. “Lo que se está tratando de determinar —señaló el conductor Pablo Caruso— es si el Gobierno de Javier Milei, a través del vínculo de Eduardo 'Lule' Menem con la familia propietaria de la Suizo Argentina, convirtió a la droguería en un negocio millonario con los medicamentos”, informó.

Jonathan Kovalivker se presentó a la justicia y entregó el celular: bloquean las cajas de seguridad de los involucrados

Los hermanos Jonathan y Emanuel Kovalivker, directivos de la firma, quedaron en el centro de la escena por maniobras de lavado de dinero y triangulación de contratos en distintas áreas del Estado. El escándalo tomó mayor dimensión cuando la Justicia detectó que uno de los Kovalivker habría sido alertado de los allanamientos en Nordelta y logró escapar, lo que derivó en la revisión de las cámaras y registros de seguridad.

BR / FPT