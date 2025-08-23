La campaña se conmueve con el escándalo que golpea a los hermanos Milei

El miércoles de esta semana se habilita formalmente el inicio de la campaña electoral que tendrá como punto culminante la elección parlamentaria del 26 de octubre, aunque el proceso ya comenzó hace unos días y todos los candidatos y candidatas buscan adhesiones en redes sociales y otros medios no tradicionales.

Los groseros desaguisados del gobierno del presidente Javier Milei se han convertido en un tema central de los mensajes de los candidatos opositores. De hecho, y aunque con matices, Juan Schiaretti, Natalia de la Sota y Ramón Mestre, tendrán a los supuestos hechos de corrupción en el área de discapacidad entre sus ejes de campaña. De la Sota se muestra frontal y va al hueso con estos temas al igual que Mestre. Sobre los escándalos de corrupción que salpican al gobierno de Milei, un calificado dirigente justicialista opinó que “pedimos una investigación a fondo” y después lanzó como si fuera una sentencia: “Queremos un país en el que la Justicia garantice que no hay impunidad”.

La fuente también se ocupó de destratar al kirchnerismo al decir que “no se puede pedir investigación a Milei y al mismo tiempo reclamar por la libertad de Cristina”. La línea del pensamiento schiarettista la expuso en X el diputado nacional Carlos Gutiérrez, quien escribió: “Presidente Milei, pedimos una investigación a fondo. Queremos un país donde la Justicia garantice que no exista impunidad, como en Córdoba y lo hacemos con responsabilidad”.

De la Sota y Mestre son más aguerridos en este tema y van con los tapones de punta frontalmente. Pero la campaña de los principales candidatos no termina en el presidente y su hermana Karina –la gran acusada por las maniobras en los medicamentos para los discapacitados– ya que tiene aristas locales importantes, en los que cada candidato procura aventajar a los competidores.

Mantenido en secreto en el búnker justicialista, fuentes del PJ aseguraron que mañana lunes 25 de agosto, Schiaretti se reunirá a las 17:30 con un nutrido grupo de intendentes y jefes comunales del radicalismo, del PRO y vecinalistas. La información fue confirmada por voceros de los jefes municipales. No quiere el justicialismo hacer ruido con la previa de este tema y cuando se pidieron detalles sobre esta reunión, desde el comando schiarettista contestaron: “No está confirmada la agenda del lunes”.

El objetivo es evitar la protesta airada del radicalismo, y de Mestre, porque especulan con que “habrá una puesta en escena para victimizarse”. No se dijo nada sobre el número de asistentes pero si se realiza en el centro de convenciones del hotel Quórum, con importante capacidad, es posible que la convocatoria no sea menor.

La verdadera historia



Los contactos con intendentes opositores fueron ideados por el gobernador Martín Llaryora hace bastante tiempo y comenzó con “el robo” de la exintendenta de Juárez Celman, Myriam Prunotto, a quien convenció, junto con Schiaretti y Alejandra Vigo, para que fuera vicegobernadora.

Ya en gestión, Llaryora encomendó al ministro de Gobierno Manuel Calvo y a Orlando Arduh, funcionario de ese ministerio, a tener excelentes vínculos con los jefes municipales de la oposición. Así se sucedieron varias reuniones como las realizadas en Córdoba capital, Villa Dolores y Tanti, entre otras. Fruto de estos encuentros surgió la candidatura a diputado nacional en séptimo lugar de Gustavo Benedetti, el intendente radical de Arroyito, quien fuera socio político de Prunotto.

En esta reunión con los intendentes que se realizará en el Quórum, habrá otra novedad: Schiaretti daría notas periodísticas, algo absolutamente inusual porque hace años que no mantiene contactos de este tipo. A mediados de semana irá a Buenos Aires y ofrecerá entrevistas a diferentes canales porteños. Y el jueves viajará a Corrientes para participar del acto de cierre de campaña de la lista de candidatos a legisladores del gobernador radical Gustavo Valdés, con quien mantiene una excelente relación política. El viernes pasado, por la noche, el exgobernador participó de una cena con un grupo de jubilados de la zona norte de la capital provincial, que le expresaron su total respaldo.

Control de daños



En el schiarettismo siguen midiendo la pulseada con De la Sota y a pesar de que se muestran muy respetuosos con la diputada, asumen que es una situación incómoda y que le puede hacer perder puntos a la lista de Provincias Unidas. “Calvo afirmó haber hecho todos los esfuerzos para mantener a Natalia dentro del espacio por indicación del gobernador, pero ella tenía decidido presentarse por afuera del espacio que fundó su padre y nosotros tenemos que respetar eso”, afirman colaboradores de Llaryora.

El repaso de encuestas es moneda corriente en la mesa chica de Schiaretti, aunque tienen absolutamente claro que el valor de las encuestas sobre intención de voto recién será un indicio claro a partir de los 30 días anteriores a la fecha de la elección.

Con el correr de los días irán ajustando y evaluando de qué manera impacta en la sociedad el insólito escándalo por figuras del oficialismo que, de comprobarse, serían un bombazo para Milei, quien pensaba que poniendo la cara solamente induciría a la sociedad argentina a votar a sus candidatos, la mayoría de ellos personajes absolutamente nóveles para la política. Córdoba no es una excepción y se esperan las respuestas que den los postulantes de La Libertad Avanza. Hasta ahora, el candidato Gonzalo Roca emitió sólo algunas opiniones críticas a Schiaretti y al gobierno de Llaryora, sólo eso.

La campaña empezó con situaciones fuertes, no generadas precisamente en Córdoba ni por los candidatos de La Libertad Avanza. Karina Milei salió rápidamente a desmentir la semana pasada que use un reloj Rolex, como la acusó falsamente la esposa de un empresario que trabaja de periodista. Sin embargo, la mujer le pidió explicaciones sobre los hechos de presunta corrupción en Discapacidad y la funcionaria hasta ahora no dijo ni mu. Raro.