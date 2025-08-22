Gvozdenovich ratifica que votará la Lista 3 y pide orden interno en la UCR

El legislador Matías Gvozdenovich analizó el reacomodo opositor de cara a octubre en Córdoba y blanqueó su postura interna: acompañará a la Lista 3 y pidió “orden” para encarar la campaña con un mensaje unificado y estructura territorial.

En diálogo con Punto y Aparte, Punto a Punto Radio (90.7), ratificó que “no hay forma que no vote la Lista 3” y que “votar implica también hacer campaña por Ramón Mestre”. Consultado por el rol de De Loredo, evitó abrir un frente y volvió sobre su planteo de orden y conducción dentro del radicalismo.

Gvozdenovich advirtió que la elección será “difícil” y que la UCR puede “quedar bastante relegada” si no aclara roles y ejes. Repasó que ya están definidos frentes y referentes —con Juan Schiaretti encabezando Provincias Unidas y Gonzalo Roca por LLA, entre otros—, y pidió que la jefatura partidaria acelere definiciones para “hacer una elección decorosa”.

https://www.perfil.com/noticias/cordoba/elecciones-2025-uno-a-uno-las-listas-y-los-candidatos-confirmados-en-cordoba-para-diputados-en-octubre.phtml

Del recinto al acto: el “cierre” que encendió la polémica

El jefe de bloque cuestionó el cuarto intermedio de la última sesión: “quedaron casi 30 puntos sin tratamiento y se fueron al acto de lanzamiento de Juan Schiaretti como candidato; fue una vergüenza”, fustigó.

Sobre los cambios al reglamento, señaló: “El cambio de reglamento no nos permite aprobar [proyectos]; en las comisiones se cajonean las iniciativas”. El planteo se inscribe en la secuencia que la oposición bautizó como “reforma mordaza”, aprobada sin debate y por desempate a comienzos de año.