La utilización de falsedades, adjetivaciones y descalificaciones como táctica política

El presidente Javier Milei calificó recientemente a una parte de los trabajadores administrativos del hospital Garrahan como “ñoquis del kirchnerismo”. La frase, dicha en una entrevista radial concedida este viernes, generó un fuerte repudio desde distintos sectores de la política, la salud y la comunicación.

Invitado al programa “Comunistas", emitido por Bravo TV, Nicolás Trotta, exministro de Educación, fue contundente al denunciar lo que considera un aparato de desinformación estructural impulsado por el actual gobierno. “Lo que sabemos, o deberíamos saber, es que el Garrahan es un hospital de referencia no sólo de la Argentina sino del Cono Sur. Le da una respuesta sanitaria a toda la región en enfermedades que implican investigación e inversión”, explicó.

Trotta consideró que las declaraciones de Milei no son aisladas sino parte de un esquema para instalar mentiras que respalden el ajuste: “El ataque al Garrahan es la síntesis de la crueldad de Milei. Creo que trata de confundir. Es un eje transversal en este gobierno instalar una mentira para justificar el ajuste que están llevando adelante”, criiticó.

El conductor del programa, Juan di Natale, subrayó la idea sobre el Gobierno: "Tiene un aparato periodístico y propagandístico muy potente para instalar esas mentiras porque lo que dice el presidente es repetido por un montón de bufones", apuntó.

"Psicópatas kirchneristas. Ñoquis. Milei siempre plantea adjetivaciones que tienen que ver con la descalificación absoluta", reflexionó el filósofo Julián Fava, y Trota completó: "Es la misma lógica de todo fascismo blando. Tratan de desviar la discusión frente a un proceso de descomposición social que promueve el propio Gobierno. No quiere decir que no había problemas antes de la llegada de Milei, pero la degradación institucional y del funcionamiento del Estado es muy marcada. A eso le sumamos la crueldad que expresan. No sé cómo van a hacer para caminar por la calle estos muchachos cuando dejen el gobierno", argumentó.

El punto referido a la "crueldad" fue mencionado por el exministro en referencia directa a los dichos proferidos esta semana por Diego Spagnuolo, director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sobre las personas con autismo. "Ese funcionario es un miserable, como también lo es el presidente Milei", enfatizó Trotta.

Fava retomó luego el calificación de "fascismo" usada por Trotta: "Me preocupa mucho. Los argumentos en torno al problema de la discapacidad remiten a como argumentaba el Tercer Reich, a cómo argumentaba el nazismo respecto de las poblaciones que, supuestamente, no servían o que debían ser desechadas. Ese discurso es de mucha peligrosidad que únicamente la política y la sociedad organizada son quienes pueden ponerle un freno.

Desde la oposición y medios críticos al Gobierno, se denuncia que el aparato comunicacional descrito en el programa responde a un plan orquestado para socavar instituciones públicas como hospitales, universidades o centros de investigación, presentándolos como focos de gasto innecesario o militancia política. Así, según el análisis de "Comunistas", Milei busca respaldo ciudadano para su ajuste, apelando a la indignación social ante supuestos privilegios o ineficiencias.



BR / FPT