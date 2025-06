La mirada de los especialistas: ¿Emergerá un nuevo statu quo de poder en Medio Oriente?

"Me cuesta pensar que esto sea el final del programa nuclear iraní", advirtió Federico Merke en la mesa de "Comunistas". El analista internacional hizo dupla con Esteban Gadano, exsubsecretario de energía nuclear, al momento de examinar por la pantalla de Bravo TV el nuevo statuo quo que parece emerger en Medio Oriente a partir de la frágil tregua alcanzada entre Israel e Irán, meta donde Estados Unidos tuvo un rol preponderante.

Gadano explicó que Tel Aviv considera una "cuestión se supervivencia" el hecho que Teherán pueda ser capaz de desarrollar armas atómicas, objetivo que el régimen rechaza alegando que su programa nuclear persigue únicamente fines pacíficos. "Para Israel, Irán es Malvinas", ejemplificó. Según el especialista, el objetivo histórico de Irán no ha cambiado: la desaparición del Estado de Israel. Sin embargo, luego de los recientes bombardeos sobre sus instalaciones y las represalias que enfrentó el gobierno de los ayatolás, surge una tercera opción inesperada: la supervivencia de la teocracia.

Merke expresó que, según el New York Times, el ataque estadounidense sobre las plantas nucleares iraníes de Natanz, Isfahán y Fordow no ha hecho más que "demorar el programa atómico" de la república islámica, y apuntó a que el know how —anglicismo que refiere a "saber cómo hacer algo"— no puede eliminarse.

En ese sentido, Gadano completó con la idea de que Irán sufrió golpes severos en su infraestructura nuclear, especialmente en instalaciones clave dedicadas al enriquecimiento de uranio: “Les voltearon instalaciones que valen millones de dólares. Lugares que permitían la conversión crítica para avanzar en su desarrollo nuclear dejaron de existir. Reconstruirlos llevará mucho años", afirmó, y relativizó la posibilidad de que Teherán pudiese obtener uranio enriquecido por otras vías.

Guerra Israel-Irán: qué pasará con el estrecho de Ormuz, clave para la ruta del petróleo a nivel mundial

Además, Gadano se refirió al enfoque del presidente estadounidense Donald Trump y su visión de las relaciones internacionales: El republicano "tiene una mirada transaccional de la negociación. La OTAN le parece cara, un gasto inútil desde su punto de vista. Él ve el orden internacional como una arquitectura que diseñaron los Estados Unidos, y desde ahí actúa”, analizó. Según Gadano, dicha lógica lo lleva a ejercer la presión directa como herramienta diplomática. “Trump dice: ‘te voy a golpear para que el statu quo se acerque a lo que yo quiero’. Es un modo de forzar acuerdos, no a través del consenso sino del costo que implica resistirse”, cerró.

BR / FPT