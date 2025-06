Medio Oriente: “Irán va a intentar tener la bomba nuclear”

En diálogo con Canal E, el analista internacional, Gustavo Sierra, brindó un análisis detallado sobre el reciente cese al fuego en Medio Oriente y el verdadero impacto de los bombardeos sobre el desarrollo nuclear iraní.

Tregua tensa tras el caos: el cese al fuego

“En este momento hay un cese al fuego, una tregua que se está respetando”, aseguró el entrevistado, aunque reconoció que la situación es frágil y puede haber episodios aislados de violencia. La declaración de Trump, anunciando el fin de la guerra, generó más confusión que certezas: “Trump, como siempre, a su alrededor hay mucho caos y a veces anuncia cosas que todavía no fueron comunicadas oficialmente”.

Lo cierto es que tanto Estados Unidos como Israel e Irán parecieron coincidir en que era necesario detener la escalada. “Los tres actores mostraron que lo que querían era poner ciertos límites a esta crisis”, explicó Sierra.

Trump y Netanyahu: una maniobra coordinada

Para el analista, el rol de Trump fue más reactivo que estratégico: “Trump actuó un poco llevado de las narices por Netanyahu”. El ingreso de Estados Unidos a través de bombardeos quirúrgicos, con información del Mossad, fue clave para debilitar la estructura nuclear y militar iraní.

“Israel aseguró que Irán estaba a semanas de completar su enriquecimiento de uranio y obtener bombas nucleares”, señaló, aunque aclaró que esa información no fue verificada por otros organismos como la OIEA. La operación incluyó ataques a centros atómicos y “la eliminación de los máximos líderes militares iraníes y buena parte también de los científicos”.

Estados Unidos y la bomba de 13.000 kilos

Cuando Israel se encontró sin capacidad técnica para destruir la instalación subterránea de Pardón, pidió asistencia a EE.UU. “La única manera de poder hacer esto era a través de los bombarderos B-2 y un tipo de bomba de 13.000 kilos, que solo tiene Estados Unidos”, detalló Sierra.

Trump autorizó el ataque y lo presentó como un éxito rotundo. Sin embargo, persisten dudas: “Hay otras informaciones que dicen que Irán logró mantener parte de ese uranio enriquecido al 80% en otro lugar”, mencionó.

Irán y el objetivo final: disuasión atómica

Pese al golpe recibido, Sierra fue contundente: “Irán va a intentar, por todos los medios, tener su bomba nuclear”. La lógica detrás de esta búsqueda no es secreta: “Los países que tienen poder atómico no son atacados”, ejemplificó, mencionando los casos de Corea del Norte, India y Pakistán.

El bombardeo, advirtió, “termina con la estructura física del lugar donde se trabaja, pero no termina con la inteligencia que lo está haciendo”.

Escenario interno en Irán: un régimen debilitado

La ofensiva debilitó al régimen iraní. “El régimen de los ayatolas ha quedado muy debilitado”, explicó, señalando que sus aliados en la región, como Hezbollah y el régimen de Bashar al-Assad, “han quedado desbaratados”.

A su juicio, el poder dentro de Irán pasará a la cúpula militar, a pesar de que también fue duramente golpeada. “No pensar que en Irán va a haber un proceso democrático. Eso sí es utópico”, aclaró.

Gaza, Israel y el desgaste del conflicto

Sierra también apuntó a las consecuencias para Israel: “Israel depende de Estados Unidos en cuanto a armamento y también ha quedado muy relegado”, tras un año y medio de guerra en Gaza. Según su análisis, el Hamás está derrotado, y “su gran benefactor, Irán, también está debilitado”.

Sin embargo, no descarta nuevos ataques: “Esto no quiere decir que no vaya a haber la posibilidad de ataques terroristas por parte de muchos actores”.