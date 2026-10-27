Juan Román Riquelme habló en el streaming AZZ y se mostró firme: "Nunca podría perder una encuesta"

A falta de 6 días para el Superclásico, Juan Román Riquelme, presidente de Boca Juniors salió a dar una nota en el programa de streaming de Flavio Azzaro “AZZ”. Se mostró firme como presidente, recogió el guante sobre el arbitraje y apreció el torneo argentino.

Juan Román Riquelme

En una inesperada charla a las 23 horas, Riquelme dejó en claro su postura: “Los árbitros en nuestro país son muy cuestionados, es difícil ser árbitro en nuestro país”. Además, entendió que el resultado en los torneos dependen de lo deportivo y no del arbitraje: “Estudiantes no está muy contento con la AFA (Asociación del Futbol Argentino) y cuando nos tocó jugar contra ellos, el árbitro se equivocó y no dijimos nada, cuando AFA tendría que ayudar a Boca. Yo siempre creo que es más fácil culpar al árbitro, pero a la larga siempre gana el que mejor juega”.

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En este sentido, le deseó lo mejor al plantel xeneize, que sigue vivo en todos sus frentes y este fin de semana afronta el partido con River, seguido de cerca por Rosario Central en Tabla Anual: “Hay mucha ilusión, esperemos que los muchachos terminen consiguiendo títulos porque se lo merecen. Ojalá que puedan disfrutar y el hincha de Boca también”, sentenció el presidente, que luego también bancó al “Vasco” Arruabarrena y explicó que “quiere a todos los jugadores” luego de la llamada de la noche anterior donde se habló del cariño a Sebastián Villa.

Riquelme explicó la charla del día anterior, que había comenzado de manera informal y que no tenía conocimiento de estar siendo transmitida: “Comenzaron a bromear, nosotros también, sabes que no miro la tele, después me enteré que estábamos en vivo, así que hicimos boludeces como siempre cuando hablamos por teléfono”. afirmó el ídolo xeneize.

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Riquelme valoró el nivel de varios jugadores locales y se mostró contento con la competitividad de la liga argentina: "Me gusta mucho el fútbol argentino, si no es el más complicado está entre los más complicados. Me gustan Facundo Farias, Thiago Palacios, Di María, Paredes… En este fútbol se vive con una presión muy grande”.

El presidente explicó la emoción que le significa estar en el club hoy en día y su seguridad para las elecciones del año que viene: “Vivo para mi club, soy un hincha más. me han hecho vivir cosas increíbles, como también nos han querido hacer maldades que se transformaron en momentos inolvidables. Si mañana sale una encuesta en donde alguien le ganó a Riquelme dirías ‘ésto no es normal’, no me gusta hablar de mí, pero nunca podría perder una encuesta”.

Dentro del ámbito dirigencial, Riquelme se desmarcó de la anterior dirigencia, afirmando que le habían entregado “un club con deuda”, pero que habiendo solucionado este problema, ahora tiene “un plantel muy bueno” y que “están compitiendo”, pero que si necesita salir al mercado de pases, no tienen problema en comprar lo que el equipo requiera. Además, puso paños fríos a las diferencias que tiene con excompañeros que han criticado su gestión como Rolando Schiavi o Sebastián Battaglia: “Ellos pueden decir lo que quieran pero yo los quiero, hemos sido muy felices. Nunca voy a decir nada de un excompañero”.

En tanto a lo futbolistico, se deshizo en elogio para el capitán del equipo, Leandro Paredes: “Es un fuera de serie, tuve la suerte de que cuando debutó me tocó estar en el club y nos queremos, le dolió mucho quedar afuera de la copa, disfruta mucho de los clásicos y vive como hincha. Esperemos tenerlo por mucho tiempo en nuestra casa”. Además, hizo referencia a su lesión y su forma de jugar: “No todos los jugadores necesitan el mismo tiempo de recuperación. Si él soporta su molestia, maneja el ritmo del juego. Pasa la pelota de otra manera, a veces hasta caminando, entonces a veces puede darse el lujo de volver en menos días”.

Riquelme y Paredes.

Riquelme elogió al “Vasco" y cómo el cuerpo técnico mantiene unido al plantel. “Lo más importante es que tenemos chances en todos los torneos, el equipo lo está haciendo bien y el entrenador los tiene a todos bien” señaló. El dirigente también dedicó palabras al entrenador: “A Arruabarrena se lo ve contento, volvió a su casa. Es una persona muy alegre, que tiene las cosas claras y siente mucho los colores”.

"Pensé que ya no te veía más": la historia del secuestro de Cristian Riquelme, que fortaleció el vínculo de ambos para siempre

El momento más íntimo de la entrevista, se produjo cuando Riquelme tocó el tema del secuestro de su hermano menor, Cristian, que cambió su relación, uniéndolos con mucha más fuerza: “Nuestra relación se fortaleció el día que lo secuestraron. Fueron los primeros días de abril de 2002. Cuando me lo devolvieron a los 3 o 4 días me dijo si podía jugar el fin de semana. Yo no entrenaba porque (los secuestradores) me tenían en el teléfono para ver cuánto tenía que pagar. Cuando lo largaron me preguntó ‘¿jugás el fin de semana?’, le dije que no porque lo único que quería era que lo devuelvan, entonces me dice: ‘Jugá el fin de semana porque pensé que ya no te veía más’”. sentenció con dureza el presidente.

Cristian Riquelme y Juan Román Riquelme.

El secuestro de Cristian Riquelme, de 17 años, hermano de Román, ocurrió en la noche del martes 2 de abril de 2002 en la localidad bonaerense de Don Torcuato. El joven, que se desempeñaba como jugador de la cuarta división del club Platense, se encontraba reunido con amigos frente a una vivienda cuando un grupo de entre tres y cinco hombres armados que se desplazaban en un automóvil importado lo interceptaron, lo identificaron en el suelo y se lo llevaron por la fuerza.

Al enterarse de la noticia a través de una llamada a su teléfono celular mientras se encontraba concentrado para disputar un partido contra Huracán, Juan Román Riquelme abandonó de inmediato el hotel junto con el conocimiento exclusivo del técnico Oscar Tabárez y se puso personalmente al frente de la negociación con los captores, quienes inicialmente exigieron un rescate de 300.000 dólares. El entonces presidente de Boca Juniors, Mauricio Macri, quien había sufrido un secuestro años atrás, confirmó públicamente el hecho y pidió máxima prudencia a la prensa.

El caso movilizó rápidamente a las fuerzas de seguridad y a la justicia federal de San Isidro bajo la intervención del juez Roberto Marquevich, mientras la familia del futbolista realizaba gestiones paralelas ante altos funcionarios de Seguridad de la Nación. Pese al dramático momento personal que atravesaba el jugador, el partido programado se disputó bajo el consejo de expertos para evitar alterar el curso de las negociaciones, en un episodio que marcó uno de los momentos de mayor tensión y conmoción en el ambiente deportivo y policial de la época.