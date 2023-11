Se dio a conocer un informe realizado por el Centro de Almaceneros de Córdoba, el cual establece los diferentes rubros que sufrieron aumentos a lo largo de octubre y detalló la alarmante cifra que necesita una familia tipo para no ser pobre. Con el fin de ampliar esta información, Canal E dialogó con el vicepresidente del Centro de Almaceneros, Germán Romero.

“Del lado del comercio se observan dificultades para reunirse con la provisión de mercadería, tenemos restricción de entrega en aceite, azúcar, arroz, yerba, leche en polvo y eso sumado a lo que es la suba de precios”, comentó Germán Romero.

Y agregó: “Del otro lado del mostrador, donde están las familias, se percibe un desconcierto en el alcance que puede tener un billete de alta denominación. Va con una expectativa a la mañana para comprar algo y realmente no le alcanza para cubrir”.

Restricciones en la entrega de productos

Posteriormente, Romero planteó: “Hay productos que están agazapados en la espera de un posible aumento después del 19 de noviembre o no sabemos a ciencia cierta cuál puede ser la causa original”. Luego, manifestó que, “desabastecimiento no hay, hay muchísima restricción de la entrega, por ende, los comercios también restringen a la hora de que el cliente pueda pretender stockearse más de una semana”.

Alimentos y bebidas aumentó un 14,3%

“Nosotros medimos no solamente alimentos sino todos los rubros que componen la canasta básica total”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó: “Educación aumentó un 9,1%, restaurantes y hoteles un 10,7, prendas de vestir casi un 13%, pero el rubro de mayor ponderación, que es alimentos y bebidas, está segundo en el ranking con una suba del 14,3%”.

Por otro lado, el presidente del centro de Almaceneros de Córdoba señaló: “La canasta básica total, aquella que delimita la línea de pobreza para una familia tipo, precisó para no ser pobre durante octubre $371.980 y para no ser indigente $218.000”. Sobre la misma línea, remarcó que, “son cifras muy difíciles de conseguir y no incluyen alquileres ni educación privada y mucho menos obra social, por ende, entendemos que aquella familia que hoy no reúnen dos ingresos lamentablemente son pobres”.