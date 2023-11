Santiago Llull : "El que crea que el día martes va ser un país diferente, no es así"

A dos días de las elecciones en Argentina, el mercado financiero también se sumó a la espera de lo que pueda pasar el domingo y los que tienen dólares no quieren hacer ninguna operación y no hay precio alguno.

El periodista Santiago Llull realizó un análisis en canal E y dijo: "Una situación bastante tensa porque estos últimos días , la dolarización o conseguir dólares es casi imposible, porque no hay mercado y se limitan al poner el pecio, el precio que vos quieras pagar o vos quieras vender. De cara a una decisión tan importante como la del domingo, quien tiene dólares es difícil que se deshagan de ellos si no es por un precio demasiado alto. No es momento para dolarizarse porque el martes ya vamos a tener otras noticias económicas, otras decisiones".

En la misma linea Llull, dijo: "Si hay una paridad muy extrema vamos a tener que esperar al recuento final de los votos, cualquier decisión que tome el ministro de economía luego de las elecciones va a ser tomada como tendiente a entorpecer la gestión que viene. Quien se proclame presidente tendrá el peso que el mercado reconocerá el día martes", sostuvo el periodista.

Hay dos acciones que llaman mucho la atención, YPF y PAMPA, las dos que son la gran puerta de capitales argentinos, en estos dos activos vemos mucha caía, mucha es tener hoy un activo por debajo de $9.000 pesos. La realidad es que si vos pensás lo que esta descontando el mercado financiero, es "voy a salir de mercados argentinos y voy a esperar a ver que pasa al domingo" y de alguna manera piensa que no hay cambio de rumbo.

"El tema es ¿ que va a pasar con YPF ? porque es una empresa la cual el 51% es del estado y ¿ que va a pasar si la administración que viene, osea si el nuevo gobierno plantea las empresas estatales de otra manera, el que crea que a partir del voto del domingo, descansa el lunes feriado y el día martes va a tener un pías diferente, no es así.", sentenció Llull.

Para terminar dijo " YPF tuvo muchas situaciones respecto al juicio que Loretta Preska, tenia por las condiciones que pedían los fondos extranjeros ingleses y que le ganan la contienda. Otro de los conflictos que tiene la compañía es el vaivén de precios que tiene y que además Massa lo planteo diciendo que somos un país exportador que decide tener un combustible barato, eso es parte de una distorsión, de una decisión política y ¿ que pasaría si esa decisión política es diferente? , lo que digo es en una situación es que no es una campaña de miedo pero si creo que hoy uno de los candidatos que tiene una mochila atrás y el otro es un simple explorador en la materia", sentenció Llull.