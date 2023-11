El Banco Central compró dólares para aligerar la caída de sus reservas

El periodista de economía, Fernando Meaños, informó al respecto de los dólares que logró comprar el Banco Central en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

El Banco Central juega solo y gana.

En base a la enorme cantidad de controles y normas que armaron ese andamiaje gigante de restricciones que se conoce como el cepo cambiario, el BCRA consiguió comprar más de 400 millones de dólares esta semana para tratar de aliviar un poco la caída de sus reservas.

Esto lo consiguió porque juega solo, ya que no hay dólares para nadie. Esa fue la realidad de las últimas semanas que se agudizó particularmente durante última semana previa a las elecciones.

El Gobierno no quiere pasar ningún sobresalto con las cotizaciones del dólar. Por lo tanto, el cepo está muy vigente en todas sus manifestaciones y una de ellas que no hay dólares para los importadores. Entonces, como no los hay para aquello que tienen que pagar insumos, maquinarias, repuestos, entre otras cosas todos los dólares que hay los compra el Banco Central. Por eso juega solo y, el que juega solo, naturalmente gana.

¿Qué es lo que puede pasar ahora? Para empezar, el punto uno será para el nuevo gobierno, ya no para el 10 de diciembre, sino para el próximo martes, porque hay muchas operaciones de importación retrasadas que las empresas necesitan cancelar para no detener procesos de producción.

Hay denuncias de todos los sectores diciendo que hay procesos de producción frenados a la espera de que el Banco Central confirme el pago de una determinada importación. Es decir, los empresarios están con un ojo puesto en si les aceptarán o no el pago de esas importaciones más que en pensar cómo producir y vender, y, eventualmente, cómo exportar gracias a esos insumos.

El reclamo por las importaciones atrasadas fue también el tema principal en los dos almuerzos tan relevantes este miércoles y jueves, el primero con Javier Milei y el segundo con Sergio Massa, del Consejo Interamericano para el Comercio y la Producción, que convocó a los candidatos presidenciales y los puso adelante de un auditorio con los empresarios más importantes del país.

Allí, el principal reclamo en los salones del Hotel Alvear para que llegue a los equipos de campaña de ambos candidatos fue que se solucione el tema de las importaciones. Ese fue el tema clave, lo más escuchado y más reclamado para los equipos de los candidatos.

¿Por qué esto es relevante? Primero, porque hay muchas empresas que están viendo cómo su producción se pone en riesgo por no tener los insumos importados necesarios. Pero al mismo tiempo esto, desde luego, pega en la actividad económica. Ya hay señales claras tanto desde las estimaciones que se hacen los analistas del sector privado como de los propios números oficiales de que la actividad económica, desde hace bastante tiempo, se viene resintiendo.

Por otra parte, otro tema clave tiene que ver con la inflación. ¿Qué ocurrió? Lo que siempre ocurre cuando el Gobierno dice a las empresas "ajustense a mi programa de precios", que tiene un tope de aumentos del 5% mensual que no siempre se cumple. La contrapartida de adaptarse al programa era que el Gobierno garantizaría los dólares para importar. Cuando se acabaron los dólares, las empresas, naturalmente, dejaron de cumplir ese plan de Precios Justos, aumentando por encima del tope acordado. Esto impactó directamente en la inflación.

Con lo cual, este mecanismos de retacear los dólares para la importación le viene bien al Gobierno para conservar una cierta calma cambiaria, que seguramente termine luego de las elecciones, pero que, desde luego, tiene un impacto muy duro en lo que hace a la actividad económica.

