El presidente de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), Jorge Raynier, pasó por Canal E y destacó el papel del sector en la economía nacional y analizó los desafíos para aumentar el consumo interno y la industrialización.

“La semana pasada hemos festejado los 50 años de la creación de la CLERA y fue una reunión muy amena en la Bolsa de Cereales. Tuvimos muy buena representación del Gobierno, estuvo el presidente de la Bolsa de Cereales, el presidente del Consejo Agroindustrial Argentino y se trataron temas que hacen al mercado internacional de las legumbres”, describió Jorge Raynier.

Cuánto de la producción de legumbres se destina a la exportación

Asimismo, subrayó que el 90% de la producción nacional se destina a la exportación y que el crecimiento mundial del consumo abre nuevas oportunidades para Argentina. “Hoy se consumen 7 kilos por persona por año de legumbres en el mundo. Hay una proyección de crecimiento a 8,6 en los próximos 10 años. Esto está dado por los beneficios que tienen las legumbres como proteína vegetal y por el aporte que hacen a la agricultura”, planteó.

A nivel global, explicó Raynier, la India produce 25 millones de toneladas, mientras que Argentina ronda el millón de toneladas anuales: “Producen 25 veces más que Argentina. Tenemos un campo amplio para crecer porque tenemos la posibilidad dentro de nuestro territorio de incrementarlo”.

La necesidad de estimular el consumo interno

Uno de los grandes desafíos, afirmó, es estimular el consumo local, que actualmente es de apenas 800 gramos por persona al año. “Estamos tratando, a través de la Cámara y de la secretaría de Cultura, de efectuar promociones para que haya conocimiento de lo que significa este producto en cuanto a proteínas y fibras. En todas las dietas saludables del mundo están incluidas las legumbres”, sostuvo.

El entrevistado también mencionó la necesidad de mejorar la genética de las semillas: “Buscamos nuevas genéticas en semillas para lograr mejores rindes, mejor calidad y semillas más precoces que nos permitan movernos. Ahora estamos trabajando con convenios con el INTA y con ICARDA, un instituto de investigación agrícola en zonas áridas”.

A su vez, resaltó que las legumbres se producen en 12 de las 23 provincias del país, en una cadena netamente federal. “Desde el NOA, el límite con Bolivia, tanto de Jujuy como de Salta, hasta el sur de la provincia de Santa Fe. Tenemos centrado en el NOA todo lo que es la cadena de porotos y distribuidas en el resto del país las de garbanzos, lentejas y arvejas”, comentó.