A raíz de un reclamo de los productores, se redujo una tasa vial de 50% a un 20%

La presidente de la filial 9 de Julio de la Federación Agraria Argentina, Patricia Gorza, pasó por Canal E y se refirió a la discusión por la tasa vial, que volvió a ocupar el centro de la agenda agropecuaria en el partido bonaerense de 9 de Julio, una de las zonas más golpeadas por las inundaciones del último año.

“El proyecto no es un proyecto en sí mismo, sino que es la presentación del presupuesto para el 2026, donde el Ejecutivo planteaba un aumento del 50% de la tasa de red vial”, señaló Patricia Gorza. Y agregó: “Cuando nosotros nos enteramos de esta situación, empezamos a tener reuniones con todos los bloques de concejales para dejar sentada nuestra postura y nos movilizamos para estar presentes los productores el día que se hacía la sesión preparatoria del Consejo Deliberante”.

La eficacia de las reuniones

Según desarrolló, esa presencia fue determinante: “Gracias a esta presencia en la sesión preparatoria, logramos que se cambie el dictamen de mayoría, que era el del 50%, y se trabaje sobre el dictamen de minoría que había presentado el bloque del radicalismo”.

Luego de una extensa sesión, el resultado fue favorable al reclamo del campo. “Después de más de 6 horas de data en el recinto y con varios cuartos intermedios, a las 2 de la mañana se logró que se llegue a un acuerdo y que la mayoría apoye el proyecto del radicalismo”, afirmó Gorza.

En cuánto quedará la reducción

El impacto del cambio no es menor. En este contexto, detalló las cifras concretas: “Con el 50% la tasa quedaba en $10.662 por hectárea y con este aumento del 20 queda en 8.200, no me recuerdo si 26 o algo así, quedan en 8.250”.

Pero más allá del número, el reclamo tiene un trasfondo estructural como es la falta de contraprestación. “El enojo más que nada de los productores de este aumento del 50%, no por lo que significaba económicamente el aumento, sino por lo que considerábamos que era una falta de gesto político hacia el sector que tuvo un año difícil”, explicó la entrevistada.

Otro punto central fue la incorporación de la exención para los campos en emergencia agropecuaria. “Eso es histórico, porque en realidad la tasa de red real nunca se acoge a la emergencia”, remarcó.