Abogados advierten que la reforma laboral “ya está promulgada, está vigente y va a traer inseguridad jurídica”

El abogado laboralista, Nahuel Altieri, en comunicación con Canal E, analizó que tras la promulgación de la reforma laboral el 6 de marzo, el debate sobre sus efectos continúa en el ámbito jurídico, político y económico.

Según explicó Nahuel Altieri, la aplicación de la reforma laboral podría generar cuestionamientos en los tribunales. “Ya está promulgada, está vigente, va a traer inseguridad jurídica porque hay quienes sostenemos, según lo que dice el Código Civil en su artículo 6, el artículo 7 que no sería aplicable para los contratos en curso de ejecución”, planteó.

Críticas sobre el nuevo sistema de indemnizaciones

Asimismo, explicó que el problema se presenta especialmente en los casos de trabajadores con larga antigüedad: “Si una persona hoy tiene 20 años de antigüedad y la despiden y le dicen, mirá, solo te pago 10 porque lo dice la reforma, esa persona podría ir a la justicia a reclamar por esos otros 10”.

Uno de los temas que ya comenzó a generar consultas en estudios jurídicos es el llamado banco de horas, un sistema que permite compensar horas trabajadas con descanso en otros momentos. “No es que el banco de horas, que es esta posibilidad de que la empresa te pida que trabajes 10 o 12 horas en un día y después compense con otro o con un franco o con un día más de vacaciones, no es de aplicación automática, se tiene que consensuar”, sostuvo Altieri.

Cómo debe manejarse el banco de horas

Además, explicó que el acuerdo debe formalizarse: “También para mayor tranquilidad de ambas partes, sobre todo la empresa, para que después no le reclamen horas extras, se tiene que hacer por escrito”.

Otro punto que genera debate es el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que reemplaza el esquema tradicional de indemnizaciones. “En realidad, va a un fondo común, no va a un fondo por trabajador. No es como el de la CFJP, que es una cuenta de capitalización individual”, expresó el entrevistado.

También advirtió que el sistema podría tener consecuencias en el financiamiento del sistema previsional: “Las jubilaciones, como le va a ir menos plata, van a ser menores, en un contexto en el que todos sabemos que las jubilaciones ya son muy bajas en Argentina”.