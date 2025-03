En diálogo con Canal E, Aldo Abram, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, abordó los desafíos económicos que enfrenta el país, haciendo énfasis en la necesidad de unificación cambiaria y en los efectos de la emisión monetaria.

Según el entrevistado, la situación actual está marcada por varios factores que afectan la economía argentina. “Lo que está ocurriendo hoy es una combinación de incertidumbre económica global y local, lo que provoca un aumento en los dólares paralelos”, explicó el economista.

En este sentido, señala que la incertidumbre global, con las políticas de la administración de Donald Trump, ha afectado a los países con mayor riesgo, como Argentina. “Lo último que quieren los inversores es agregar más riesgo a sus portafolios, lo que agrava nuestra situación”, agregó.

El rol de la emisión monetaria

Uno de los puntos clave en la conversación fue el tema de la emisión monetaria. Abram señaló que uno de los principales factores que genera esta emisión es la compra de dólares.

“El gobierno ha entendido que cualquier exceso de emisión, independientemente del objetivo –sea financiar al Tesoro o comprar dólares–, va a devaluar el peso”, explicó el economista. Además, apunta que el Banco Central ha emitido pesos a través de la compra de Letras del Tesoro a los bancos, lo que ha aumentado la cantidad de pesos en circulación.

“En los últimos meses hemos visto una sobreoferta de pesos, lo que ha llevado a que el peso se deprecie y que los dólares paralelos suban”, añadió el economista.

La política cambiaria y la unificación del tipo de cambio

Abram se refirió también a la intervención del gobierno en el mercado cambiario y la posibilidad de una unificación del tipo de cambio.

“La idea es que el gobierno trabaje para una unificación cambiaria, de manera que todos los dólares de las exportaciones terminen en el mercado común y no queden concentrados en el Banco Central”, explicó. Sin embargo, también aclara que esta unificación no debería significar una flotación totalmente libre del tipo de cambio, sino una “flotación sucia” para evitar saltos bruscos que generen pánico.

“A lo que se apunta es que los saltos no sean tan fuertes para evitar una crisis cambiaria”, enfatiza Abram. En cuanto a las críticas a la intervención estatal, señaló que “es importante que no se genere pánico en el mercado, y que las medidas no sean abruptas”.

El debate sobre la deuda y el FMI

Respecto al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, Abram destacó que el principal objetivo del gobierno es no aumentar la deuda externa. “La deuda no va a aumentar. Lo que tiene que cuidar el Congreso es que el acuerdo con el Fondo no cambie el nivel de endeudamiento del país”, aclaró.

Al finalizar, Abram agregó: “El dinero que consigamos del FMI es más barato y es necesario para pagar la deuda que ya tenemos”.