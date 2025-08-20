Adam Dubove: “Tiró un disco rígido, perdió 8.000 bitcoins y hoy reclama 500 millones al municipio”

En diálogo con Canal E, el especialista en criptomonedas Adam Dubove repasó la increíble historia de James Howells, quien arrojó por error un disco con 8.000 bitcoins y ahora enfrenta una batalla legal contra el municipio galés de Newport.

De una limpieza doméstica a una fortuna perdida

Todo comenzó en 2009, cuando James Howells, un joven galés motivado por la crisis financiera global y su madre vinculada al mundo de los microchips, se lanzó a minar Bitcoin desde su casa. “En esos tiempos se podía minar simplemente con una sencilla notebook y cada 10 minutos se generaban 50 nuevos Bitcoin”, explicó Dubove.

Howells llegó a acumular 8.000 BTC, que en ese entonces equivalían a unos 500.000 dólares. Sin imaginar el valor que alcanzarían esos bitcoins, un día decidió hacer limpieza en su casa. “Tira discos viejos, le pide a su pareja que lleve la basura y, sin saberlo, manda a un basural un disco con 8.000 Bitcoins”, relató Dubove.

Hoy esa suma equivale a más de mil millones de dólares. Pero en aquel momento, Bitcoin no tenía aún ni mil dólares de cotización y no existían mecanismos de respaldo como las actuales claves de recuperación. “Era simplemente un archivo en una computadora, allí estaba el secreto que permitía acceder a esos Bitcoins”, aclaró el especialista.

Una batalla legal por el “tesoro digital”

En 2017, con el valor de Bitcoin en alza, Howells intentó por primera vez recuperar el disco rígido y le pidió al ayuntamiento de Newport autorización para excavar en el basural. La respuesta fue negativa: “Le dijeron que no por razones sanitarias y ambientales. No lo dejaron buscar”, explicó Dubove.

La historia se viralizó. Fondos de inversión se ofrecieron a financiar la recuperación y en 2021, cuando Bitcoin llegó a 60.000 dólares, Howells propuso donar 50 millones de dólares a la ciudad si lo dejaban excavar. Armó un plan tecnológico que incluía drones, brazos robóticos y perros robot, pero el municipio nuevamente rechazó la propuesta.

“En octubre de 2024, Howells presentó una demanda formal por 500 millones de libras, alegando que no lo dejan recuperar su propiedad”, dijo Dubove. Sin embargo, el ayuntamiento contraatacó: “Dijeron que el disco ya no es suyo, que lo desechó y ahora es propiedad municipal”.

Finalmente, “el juez desestimó la demanda porque no había perspectivas realistas de éxito”, explicó Dubove. Así, Howells quedó separado de su fortuna digital y sumó su caso al conjunto de unas 4 millones de bitcoins que se creen hoy inaccesibles, perdidas para siempre.

“Es una de esas historias trágicas del ecosistema cripto, donde un simple descuido puede costarte miles de millones”, concluyó Dubove.

