Pablo Lazzati: “El petróleo afecta negativamente el proceso desinflacionario”

El CEO de Insider Finance, Pablo Lazzati, analizó para Canal E que el dato de inflación de junio, que perforó el 2% mensual, representó un resultado positivo para el Gobierno, aunque el contexto internacional sigue condicionando la desaceleración de los precios.

Pablo Lazzati destacó que el Ejecutivo logró uno de sus principales objetivos: “Fue un número muy bueno para el Gobierno, que lo venía buscando, de romper esa barrera del 2%”.

La inflación núcleo todavía no se vio afectada por el aumento del combustible

Sin embargo, aclaró que la evolución de la inflación continúa muy influenciada por el mercado energético. Según explicó, “la inflación núcleo, que tiende a la baja, va en ese sentido, pero no va de manera acelerada, porque tiene un peso bastante grande del precio de los combustibles”.

Para Lazzati, el precio internacional del crudo será determinante en los próximos meses y señaló que, “si el precio de combustibles se mantiene en estos niveles y si las petroleras concuerdan con un valor promedio del precio de combustible, no va a haber afectado el nivel de bienes”, aunque advirtió que todo dependerá de cuánto se prolongue la guerra en Medio Oriente.

Cuál es el plan para contener el precio del petróleo

En ese sentido, explicó que actualmente los países están utilizando sus reservas estratégicas de petróleo para contener los precios. “Si la guerra se extiende una vez que se acaben las reservas, tendría que aumentar”, afirmó.

No obstante, el entrevistado remarcó que el encarecimiento del petróleo también genera un beneficio para la economía argentina. “Como afecta negativamente en el proceso desinflacionario que busca el Gobierno, afecta positivamente en donde hoy Argentina es un exportador de energía”, sostuvo. Además, agregó: “Ese aumento en los dólares hace un incremento en las reservas con la liquidación de dólares que posteriormente van a estar en el Banco Central”.

Respecto de la nueva licitación de deuda, consideró que el Gobierno mantendrá la estrategia aplicada en las últimas colocaciones y explicó que, “lo que viene haciendo el Gobierno de estirando las fechas de pago y lo que busca y lo que está buscando es menores tasas”, con el objetivo de administrar los vencimientos futuros sin generar tensiones financieras.