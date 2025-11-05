Agostina Ambrosi: “La reforma laboral busca una mayor formalización de los trabajadores”

En diálogo con Canal E, Agostina Ambrosi, economista de IDESA, explicó los principales ejes del proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno y su impacto en la formalización del empleo en la Argentina.

Reformas estructurales y descentralización del trabajo

“Tenemos que partir del triunfo electoral del oficialismo, que comenzó a impulsar las reformas estructurales más demandadas, especialmente la laboral”, explicó Ambrosi, quien señaló que el borrador del proyecto ya circula con más de 100 artículos.

Según la economista, las disposiciones más relevantes “se refieren a la descentralización de la negociación colectiva”, una medida que, según el diagnóstico oficial, “busca una masiva formalización de trabajadores”.

En ese sentido, Ambrosi detalló que el objetivo es otorgar mayor flexibilidad al mercado de trabajo, un aspecto que considera clave para generar nuevos empleos formales. “Hoy la mayoría de los trabajadores registrados están alcanzados por convenios firmados hace décadas, que no diferencian entre grandes empresas, pymes o regiones productivas distintas”, indicó.

La economista remarcó que los acuerdos laborales actuales “no reflejan la heterogeneidad del mercado ni las nuevas dinámicas productivas”, lo que limita la creación de empleo en sectores estratégicos.

Desafíos de la formalización y la justicia laboral

Consultada sobre el impacto que podría tener la reforma, Ambrosi sostuvo que “lo que se busca es una mayor formalización de los trabajadores”. Sin embargo, advirtió que el problema de la informalidad “no es coyuntural, sino que se arrastra hace décadas”.

“Tenemos un 52% de trabajadores informales y solo un 31% en el empleo privado registrado”, precisó, subrayando que la situación “no solo responde al estancamiento económico o a las deficiencias educativas, sino también a un marco institucional obsoleto que desalienta la contratación”.

La especialista aclaró que la reforma laboral “no es la única respuesta que se necesita”, ya que debería estar acompañada por cambios tributarios y una modernización judicial.

Respecto a la problemática de los juicios laborales, Ambrosi señaló que el sistema actual “también requiere una homogenización”. “En las distintas provincias, los juzgados tienen metodologías diferentes para calcular los montos o las causas de los juicios, y eso debería revisarse", agregó.

Finalmente, destacó que la descentralización permitiría “negociar acuerdos propios con los empleados, adaptando las condiciones a las realidades productivas de cada empresa”, lo que “no solo beneficia a los empleadores, sino que también facilita la creación de empleo”.

