Alberto Ruskolekier afirmó que Rusia presiona para que “la OTAN cambie el estatuto y diga que nunca más va a aceptar a Ucrania”

El analista internacional, Alberto Ruskolekier, en diálogo con Canal E, evaluó el nuevo escenario geopolítico detrás de la guerra entre Rusia y Ucrania y detalló el borrador de un plan que busca poner fin al conflicto.

Según explicó Alberto Ruskolekier, existe “un borrador de un plan de 28 puntos” inspirado en el esquema utilizado en Medio Oriente, pero aseguró que, “tiene puntos muy controvertidos, que no son aceptados por la Unión Europea” ni por el Reino Unido y “tampoco está aceptado por el presidente Zelensky”.

Las condiciones del acuerdo

Asimismo, remarcó que el borrador “está concebido, no solamente para quedarse con aproximadamente el 20% del territorio de Ucrania”, sino que además “el este de Ucrania, lo que se llama el Donbass, quedaría en manos de Rusia, dejando a Ucrania solamente el 11%”. En esa línea, sostuvo que Rusia pretende consolidar control sobre cinco regiones clave: “Crimea, que ya se la comió en 2014, y también Donetsk, Lugansk, Kherson y Zaporizhia”.

Según Ruskolekier, la estrategia tiene múltiples objetivos. “Primero, por una expansión territorial, de la cual históricamente Rusia tiene sus apetencias”, recordó. Además, señaló que el Kremlin utiliza como argumento la desnazificación: “¿Hay nazis en Ucrania? Sí. ¿Pero hay nazis en Rusia? Claro, absolutamente”. Como ejemplo mencionó al “grupo Wagner, que fue criminalizado por Putin”.

Las exigencias de Rusia

Sin embargo, planteó que la razón principal es la confrontación con Occidente y explicó que Rusia incursiona con drones y espías en el espacio aéreo europeo porque “no quiere tener ningún país que tenga frontera con Rusia que esté en la OTAN”. Por eso, en el plan, Putin exige que “Ucrania tiene que achicar su ejército a 600.000 personas”, y que “ponga en la Constitución que nunca más va a querer ser miembro de la OTAN”.

Incluso, el entrevistado detalló que Rusia presiona para que “la OTAN cambie el estatuto y diga que nunca más va a aceptar a Ucrania”.

Por otro lado, comentó que Estados Unidos, Reino Unido y Alemania tienen un diagnóstico contundente: “Rusia está en una etapa nuevamente de dirigirse como una potencia militar”. En este sentido, Europa podría verse obligada a “confrontar militarmente en los cuatro o cinco años próximos”.