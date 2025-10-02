Aldo Abram: “No es una exageración decir que volvió el cepo”

El economista, Aldo Abram, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la evolución de la deuda pública desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2025, el rol del Banco Central, las restricciones cambiarias y la incertidumbre que condiciona la acumulación de reservas.

Aldo Abram explicó cómo se redujo la deuda en más de 30.000 millones de dólares: “Lo que hay que entender primero que nada, es que en el pasado, los distintos gobiernos, estuvieron pidiéndole para financiar excesos de gastos muchísimo dinero al Banco Central. Parte de esos recursos para no tener que emitir, que le transfería para que lo gaste al Tesoro, se los pedía prestado a los mercados”.

Transferencia de la deuda al Tesoro

Según desarrolló, esa dinámica generó riesgos serios: “Obviamente esa deuda es lo que llevó a que en 2023 estuviéramos hablando de que iba a haber un colapso en el Banco Central, que íbamos a una hiperinflación. Por suerte eso se evitó y este Gobierno lo que hizo es decir, bueno, ¿quién se gastó esa deuda? Se lo gastó el Tesoro y en definitiva lo que se hizo fue pasar esa deuda al que se lo gastó, que fue el Tesoro”.

Sobre la misma línea, Abram aclaró: “Por eso algunos hablan de que aumentó la deuda, pero eso es falso. Pasás de 491.000 millones de dólares de deuda a 462.000 millones de deuda en el último dato que tenemos disponible, que es agosto”.

Reducción de la deuda pública

Con respecto al rol del dólar en la deuda, explicó: “Es cierto que cuando asume este gobierno hubo una licuación de la deuda, pero no vuelve a los mismos niveles que en noviembre del 2023, sino que va más o menos a 482.000 millones y después no sube, incluso baja un poco durante el resto del periodo”.

“Eso no es por el tipo de cambio, porque si todo el mundo se está quejando de que el tipo de cambio está atrasado, quiere decir que sería el contrario, la deuda debería estar subiendo. Ahora, si la gente se pone a pensar, uno, ¿cuándo es que acumula deuda? Cuando gastás más de lo que te ingresa. Este Gobierno desde que asumió gasta menos de lo que le ingresa, incluido el pago de intereses”, comentó el economista.

Por otro lado, cuestionó las medidas recientes: “No es una exageración decir que volvió el cepo, en vez de ponerle esa restricción a las personas físicas, yo creo que lo que debió haber hecho el Banco Central es levantar las restricciones a las empresas”.