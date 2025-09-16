Aldo Abram: “Si la idea es volver a gastar más de lo que se tiene, los Estados también quiebran”

En diálogo con Canal E, el economista Aldo Abram analizó el discurso presidencial tras la derrota en la Provincia de Buenos Aires y destacó la necesidad de consensos para sostener un presupuesto equilibrado.

Una señal al mercado y un cambio de tono tras la derrota

El discurso del presidente generó una reacción positiva en los mercados: dólar estable, suba de bonos y acciones. Según Abram, esto refleja un cambio en el enfoque político del Gobierno tras el revés electoral. “Después de la derrota en la provincia de Buenos Aires, el propio Presidente admitió errores”, destacó el economista.

Para Abram, el oficialismo entendió que debía buscar consensos con la oposición y los gobernadores para sancionar el presupuesto. “Apuntó a recomponer relaciones con sectores que apoyan el cambio de rumbo”, remarcó. Según su visión, este nuevo tono responde también a la necesidad de respetar el sistema democrático: “El Congreso es el representante de los contribuyentes. Puede modificar el presupuesto con responsabilidad, sin gastar más de lo que ingresa”.

El giro hacia el diálogo fue bien recibido por el mercado, aunque Abram aclaró que “en campaña nadie va a aplaudir fuerte a nadie”, dado el clima de competencia electoral. De todas formas, valoró que se empiece a hablar de cooperación: “El PRO reaccionó planteando que este es el rumbo, que nunca debimos salir del diálogo”.

Déficit cero, gasto eficiente y responsabilidad fiscal

Respecto al contenido del presupuesto, Abram explicó que la propuesta se basa en redirigir el gasto hacia áreas realmente prioritarias, algo que ya estaba en el plan económico oficial. “A medida que se fueran bajando los gastos que no son útiles a la sociedad, iba a aumentar el gasto en aquellas cosas que sí lo son”, explicó. Además, subrayó la importancia de la sustentabilidad fiscal: “Mientras no sucediera eso, era imposible gastar lo que no se tenía”.

Una de sus críticas más contundentes fue hacia la actitud de algunos sectores de la oposición durante el debate presupuestario anterior: “Eso es como hacerse trampa en el solitario”, graficó, al referirse a quienes proponen aumentar el gasto asumiendo ingresos ficticios. Según Abram, ese tipo de maniobras fue lo que no funcionó en años anteriores y hoy debe evitarse.

Finalmente, lanzó una advertencia tajante sobre las consecuencias de volver al modelo de déficit: “Más vale que se sostenga esto en el tiempo, porque si la idea es volver a gastar más de lo que se tiene, los Estados también quiebran”. En ese sentido, concluyó que “las crisis que hemos vivido los argentinos son consecuencia de eso, y a eso no se puede volver”.

