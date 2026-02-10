Alejandro Lupo: “Vamos a tener un muy buen año de venta de autos nuevos”

El reciente acuerdo bilateral entre Argentina y Estados Unidos que habilita el ingreso de 10.000 vehículos sin aranceles despertó interrogantes en la industria automotriz. Sin embargo, Alejandro Lupo llevó tranquilidad y descartó un impacto negativo sobre la producción nacional.

“Son 10.000 unidades las que van a entrar y esto no afecta a la industria nacional”, afirmó, y explicó que el régimen impone requisitos técnicos muy específicos. “Tienen que ser motores de más de tres litros en los nafteros y dos litros y medio en los diésel, con dimensiones que acá no se fabrican”, detalló.

Según Lupo, se trata de vehículos de gran porte. “Estamos hablando de autos de más de cinco metros y medio de largo y dos metros de ancho, pick-ups grandes que el país no produce”, señaló. En ese sentido, remarcó que Argentina se especializa en camionetas medianas, por lo que “no compite, sino que complementa la oferta existente”.

Un beneficio clave para sectores productivos

La quita del arancel del 35% representa una ventaja estratégica para actividades puntuales. “Va a ser beneficioso para industrias que realmente necesitan esta clase de vehículos”, indicó Lupo, al mencionar a la minería y al sector petrolero. “Necesitan más potencia y mayor capacidad de carga”, explicó.

Uno de los puntos a definir será la asignación del cupo. “El principio es por orden de llegada al país”, aclaró, y advirtió que muchas terminales con presencia en Estados Unidos podrían acceder al beneficio. “No son solo marcas americanas, también europeas, japonesas y coreanas tienen productos que entran en esta normativa”, agregó.

Ventas récord y un mercado muy movilizado

Más allá del acuerdo, el panorama del mercado automotor es alentador. “Enero cerró con 66.000 autos cero kilómetro, lo que es un muy buen mes”, sostuvo Lupo. Con un cierre de 2025 en torno a las 620.000 unidades, anticipó que “vamos a tener un muy buen año de venta de autos nuevos”.

El segmento de usados también muestra fortaleza. “En diciembre se vendieron 152.000 autos y en enero 153.000”, destacó, recordando que “el año pasado fue récord, algo que no pasaba desde 2013”.

Entre los factores que impulsan la demanda, Lupo mencionó “la llegada de autos eléctricos e híbridos”, la ampliación del crédito y la estabilidad macroeconómica. “Estamos viendo financiaciones a 24 meses sin interés y bancos con tasas muy bajas”, afirmó, aunque señaló que “todavía falta una baja de tasas para los autos usados, que sería la frutilla del postre”.

Finalmente, destacó el comportamiento del consumidor. “El mercado está muy movilizado”, concluyó, y explicó que ante la falta de crédito hipotecario, “el segundo bien aspiracional del argentino sigue siendo el auto”.