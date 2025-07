Alerta por la suba de tasas: “Por lo general siempre están asociadas a una actividad más recesiva”

El economista, Guido Agostinelli, en comunicación con Canal E, analizó las causas y consecuencias de esta nueva dinámica que representa la leve baja del dólar y la abrupta suba de las tasas de interés.

“En el cierre de la semana pasada ya se había dado una volatilidad grande a partir de que no se renovaron lo que son las LEFI”, explicó Guido Agostinelli. Según detalló, el reemplazo por instrumentos de mayor plazo como las LECAP no fue bien recibido por el mercado: “Esto no fue absorbido por el mercado, sino que lo que hicieron una parte fueron a las cauciones”.

El aumento de las tasas de interés fue considerable

Luego, manifestó que el resultado fue inmediato: “Estas cauciones llegaron a cotizar a una tasa de un 80% anual y finalmente en el día de ayer se estabilizaron alrededor del 50%”. En contraste, recordó que, “las LEFI estaban alrededor de 32, 34 puntos”, lo que implica “un aumento de la tasa de interés muy considerable y que seguramente refleje tanto la escasez de pesos en el mercado como el apetito por el dólar”.

Asimismo, Agostinelli explicó que esta suba de tasas ayudó a contener al dólar en el corto plazo: “Lo que trajo fue que el dólar retrocediera algunos puntos. Ahora hay que ver si esto es consistente”.

Cuáles son los efectos macroeconómicos de la suba de tasas

Sobre los efectos macroeconómicos, advirtió: “Las tasas altas por lo general siempre están asociadas a una actividad más recesiva”. Y agregó: “Las empresas necesitan endeudarse, fondearse, apalancarse y eso termina siendo más costoso”. Sobre la misma línea, resaltó que podría reflejarse “en un rebote inflacionario y en una actividad económica más deteriorada”.

Respecto a la política monetaria oficial, el economista fue crítico: “Esto discrepa un poco con la línea oficialista. Si el dólar no se estuviese interviniendo sobre los futuros y no se estuviese ahora con una tasa de interés alta, el dólar estaría muchísimo más cerca de la banda alta”.

Sobre la rentabilidad del carry trade, aclaró: “Hoy en día te conviene apostar a tasas en el corto plazo, pero en realidad si vos apostás una tasa a noviembre, que puede ser un posible salto del tipo de cambio, la tasa te da prácticamente un empate con la banda alta”.