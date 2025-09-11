Alivio en la Casa Rosada: “Ese dato que dio el INDEC fue un bálsamo para el Gobierno”

El periodista, Alejandro Gomel, en contacto con Canal E, relató los movimientos políticos, los vetos presidenciales y las internas que siguen marcando la gestión de Javier Milei tras la derrota en las elecciones en la provincia de Buenos Aires, además del alivio que representó para el Gobierno el dato de inflación.

“Claro que ese dato que dio el INDEC ayer a las 4 de la tarde fue un bálsamo para el Gobierno, una buena después de mucho tiempo de tener malas noticias, ha sido una buena noticia para el Gobierno ese 1,9% de la inflación del día de ayer”, señaló Alejandro Gomel.

La actividad de Javier Milei en Casa Rosada

Asimismo, destacó la actitud del presidente Javier Milei: “Continúa esta idea del Presidente Javier Milet de mostrarse en funciones, de mostrarse activo, de estar a cargo de la situación, inédito, porque vino toda la semana a Casa Rosada. Esta semana asistencia perfecta, presentismo para el Presidente”.

En ese marco, Gomel planteó que, “tuvo reuniones con empresarios de algunas empresas multinacionales, ha tenido y tiene en este momento reuniones del Presidente en su despacho, esta idea de mostrarse cómodo estando a cargo de la situación, como estando al frente de la crisis”.

Todas las leyes vetadas

A su vez, confirmó que, “recontra confirmado que se veta absolutamente todo”. Entre las medidas, detalló: “Ya están en el boletín oficial y ya fueron vetadas la emergencia pediátrica, la ley Garrahan y la ley de financiamiento educativo, ya está, ya está en el boletín oficial y se espera para hoy, para las próximas horas, la ley de ATN”.

Sobre la misma línea, el periodista comentó que el mensaje oficial es contundente: “No nos movemos ni un ápice del camino que emprendimos, en todo caso hubo un error político, hubo un error de comunicación, no supimos explicar en la Provincia de Buenos Aires lo que estamos haciendo, pero no nos vamos a mover del plan económico que tenemos”.

Pese a las críticas, expresó que el Gobierno no mueve sus fichas internas: “No vamos a cambiar nada del puente económico pero tampoco vamos a cambiar ningún nombre. Eduardo Lule Menem, uno de los que se los nombra como el padre de la derrota, qué pasa, se lo corre, no estuvo en las fotos de mesa política. Lule Menem no sólo que ahora en este momento está en su despacho, sino que además está reunido con un gobernador. Con esto lo que queremos decir es que no cambia nada, Karina dijo que los Menem se quedan aquí, nadie se mueve de su lugar”.