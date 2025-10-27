Análisis de la rueda bursátil tras las elecciones: “Hubo un overshooting muy desmedido al principio”

El analista de mercados, Nicolás Borra, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en el impacto de los resultados electorales en el mercado argentino, el comportamiento del dólar financiero y las perspectivas para los bonos y acciones locales.

“A priori sí hubo un overshooting muy desmedido al principio, ahora está mermando un poco, hay que decirlo. Sobre todo los bonos en dólares son los mayores beneficiados, lo veníamos diciendo, porque también es donde está la garantía del gobierno americano, también detrás de esos instrumentos, subiendo en torno al 10, 20%, dependiendo cuál”, explicó Nicolás Borra.

Cuál fue la reacción de las acciones argentinas

Asimismo, destacó que, “las acciones argentinas tuvieron un pre-market que llegaron al 40% de subas, sobre todo los bancos, y ahora también mermando un poco, ya están entre el 20 y el 30 y pico por ciento. Pero sí, el mercado lo ha tomado bastante bien, un resultado que no se esperaba”.

Sobre la reacción previa a los comicios, Borra analizó: “Yo creo que el mercado se asustó, sobre todo los dos días previos a la elección, jornadas previas bursátiles, jueves y viernes, donde vimos que el dólar CCL, que supo estar en 1.620, terminó el viernes en 1550. ¿Por qué? Porque varios indicadores ya te estaban diciendo que también había una sobre dolarización de cartera, el M2, que sería el dinero circulante, ya estaba dolarizado casi en un 50%, era un récord, parecía una presidencial”.

El panorama previo a las elecciones

Y añadió que, “hubo una dolarización desmedida y hoy la pérdida en pesos, traducido por tipo de cambio, ronda el 10%”.

El entrevistado explicó las causas de la caída del dólar financiero: “Sobre todo porque el financiero estaba subiendo sin ancla, o sea, ya todo lo que suba después del techo de la banda es mera especulación, miedo o codicia, entonces no estás parado sobre ningún dato fáctico. La caída ha sido grande también porque sabemos que va a haber medidas, esta es una semana llena de medidas y el Gobierno se sienta en los laureles, es decir, ya gané, está totalmente equivocado”.

A su vez, advirtió que, “hay que observar qué pasa con el sistema de las bandas. Si nosotros vemos que en un mes el dólar oficial vuelve a estar en el techo, volvemos a ratificar de que el sistema está desgastado y además si vienen cambios en el gabinete hay que ver Estados Unidos que empieza a poner ya sobre la mesa lo que por ahora eran sólo advertencias”.