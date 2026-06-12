Andy Tow sobre Manuel Adorni: “Es muy difícil defender la posición que plantea el jefe de Gabinete”

El analista político, Andy Tow, dialogó con Canal E y evaluó que las declaraciones de Manuel Adorni sobre el origen de su patrimonio generaron nuevas repercusiones dentro del oficialismo y sus aliados.

Para Andy Tow, uno de los puntos centrales es la responsabilidad institucional del funcionario. “Es muy difícil defender la posición que plantea el jefe de Gabinete, porque lo que dice es que vuelven a aparecer estos USD 100.000 de las ciertas monedas que los había ganado hace 10 años”, señaló.

Dudas sobre la justificación de Manuel Adorni

En esa línea, agregó: “Como todo el mundo, yo ahorré en negro. O sea, es una justificación que para un jefe de Gabinete es un poco débil, porque también el promedio, la gente común, quizás ahorra en negro. Pero una vez que uno es funcionario, está obligado a declararlo”.

Asimismo, explicó que el episodio también expuso diferencias internas dentro del espacio gobernante. Según Tow, “el sector que está identificado por el PRO, que pertenece a la fila de Macri, parece que mostró su descontento, sobre todo Bullrich”. Además, consideró que la respuesta presidencial tuvo un peso importante: “Lo que hay, me parece más significativo de todo esto, es el silencio y el aval de Milei”.

Cambios en la política moral del Gobierno

Luego, manifestó que la postura del Gobierno expresa una narrativa política específica: “Está expresando un nivel muy bajo o un fondo muy bajo de la moral como política del Estado que planteaba, porque estaba tratando de legitimar una práctica que sabemos que existe, que es la evasión fiscal”.

Sobre la explicación vinculada a las criptomonedas, el entrevistado diferenció entre la posibilidad técnica de comprobar operaciones y el problema institucional. “Sean criptomonedas, quizás, después se va a jugar a favor en la medida en que eso pueda demostrar con el token o con la llave que tiene de que son transacciones reales que sucedieron y que las puede hacer una trazabilidad y mostrar que están ahí”, explicó.

Sin embargo, remarcó que la discusión excede el origen del dinero: “El hecho sigue siendo que están directos, su silencio, su aval, su apoyo realmente está intentando instalar esta colónica o esta narrativa de que fuimos todos víctimas del Estado y ahora es una víctima más pero no robó”.