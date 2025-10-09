Apertura de mercados: “Todo lo que son bonos y acciones están, por lo pronto, teniendo subas”

El economista, Lucas Carattini, conversó con Canal E y se refirió al panorama económico argentino en medio de la fuerte intervención del Banco Central y la expectativa por un eventual acuerdo financiero con Estados Unidos, a solo días de las elecciones.

“En la apertura, todo lo que son bonos y acciones están, por lo pronto, teniendo subas. El Banco Central, cuenta y orden del Tesoro, con los últimos dólares que le quedan, por lo pronto, está en $1.470 por dólar, con lo cual, sigue defendiendo una banda debajo de la banda, la banda cambiaria está en 1.480, en donde el Central tiene que intervenir, no el Tesoro”, explicó Lucas Carattini.

Los factores que determinan la política cambiaria del Gobierno

Según desarrolló, la política cambiaria del Gobierno refleja dos posibles lecturas: “Muchísima impericia por parte del equipo económico, que no creo que sea ese el caso, o, si no, el ganar tiempo, el tener un puente. Un puente para qué”.

Carattini señaló que la intervención cambiaria busca contener el mercado hasta posibles anuncios vinculados con un apoyo financiero: “Muy probablemente tengamos algún tipo de anuncio, y lo que estamos viendo es tratar de contener todo, desde el punto de vista cambiario, no, obviamente, hasta poder tener ese anuncio, que puede ser, o bien ahora, el fin de semana, o, como mucho, la reunión de Milei con Trump ya es la semana que viene”.

Sobre la política interna, añadió: “Es un poco particular que, en un solo artículo de la ley, no llegues por tres votos, y tengas que volver al Senado y que ganes un poco de tiempo, con lo cual, creo que ahí un poco tenés el efecto rosca política”.

El acuerdo con Estados Unidos y la necesidad de presencia en el Congreso

Además, el economista planteó que el giro dialoguista del Gobierno podría responder a una exigencia externa: “Probablemente sea también un pedido desde Estados Unidos, no necesariamente con quién, obviamente, sino de, pará, tenés el salvataje, tenemos plan, tenemos todo, obviamente hay que ver todos los detalles y demás y que efectivamente sucedan, pero muy probablemente el pedido también está de, mirá, vos no vas a tener sustento propio porque obviamente vas a seguir teniendo minoría en el Congreso”.

Sobre el impacto electoral de mantener el dólar controlado artificialmente, comentó: “A nivel electoral tenés una particularidad que es interesante. La mayoría de la gente que compra dólares no los va a retirar del banco. Vos compraste los dólares, pero vos los dólares los dejaste ahí en el banco, con lo cual, hay un poco ese sentimiento de te quiero dolarizar, pero yo no creo que los dólares me los van a sacar”.