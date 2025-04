Damián Arabia sobre el COVIAR: "Los productores deberían poder decidir libremente si se adhieren o no"

En medio de un debate sobre la intervención estatal en la viticultura, Damián Arabia, diputado nacional por Mendoza, presentó un proyecto para eliminar las contribuciones obligatorias de los productores al COVIAR, una entidad vinculada a la promoción del sector.

Según el entrevistado, “es un aporte obligatorio que no beneficia a todos los productores de manera igualitaria”. Además, explicó que la ley que establece estas contribuciones ha creado una situación de “imposición compulsiva” que aumenta los costos de producción y, en última instancia, los precios para los consumidores.

¿Por qué es una contribución obligatoria?

Arabia subrayó que, aunque la COVIAR fue establecida como una organización no gubernamental para representar a la industria vitivinícola, la realidad es que todos los productores, sin importar su voluntad, deben hacer un aporte obligatorio. “El derecho de asociación es un derecho constitucional, pero esto no debería ser una obligación. Si algo es beneficioso, los productores deberían poder decidir libremente si se adhieren o no”, sostuvo.

Según el legislador, esta contribución obligatoria no solo aumenta los costos operativos, sino que también afecta la competitividad de los productos argentinos en el mercado internacional. En palabras de Arabia: “Tenemos que ganar competitividad bajando los costos, no a través de devaluaciones que solo generan inflación”.

La controversia sobre los beneficios de la COVIAR

En cuanto a los beneficios que la COVIAR ofrece a los productores, Arabia es claro: “Algunos productores ven beneficios, como una mejor planificación o visibilidad en el mercado internacional, pero muchos otros no reciben ningún valor a cambio”.

Además, asegura que en los últimos días ha recibido numerosos mensajes de productores vitivinícolas agradeciendo por la iniciativa de eliminar esta contribución obligatoria. “Hace años que pago esta contribución y no me da nada, quiero poder decidir si me adhiero o no a la COVIAR”, le dicen los productores.

La falta de transparencia y el rol del Estado

Uno de los puntos más polémicos del debate es la falta de transparencia en la gestión de los fondos recaudados por la COVIAR. Arabia hace hincapié en que las corporaciones privadas como esta tienen bajos niveles de rendición de cuentas, lo que complica la confianza de los productores. “Si es el Estado quien cobra un impuesto, hay normativas claras y controles. Pero en este caso, la COVIAR actúa como una entidad privada que recoge fondos sin la misma transparencia”, señaló el diputado.

Respaldo a la iniciativa

El proyecto de Arabia ha recibido apoyo de varios sectores políticos y productores. Entre los respaldos más notables se encuentran los de la vicegobernadora de Mendoza y más de una decena de diputados nacionales. “Este proyecto no se trata de eliminar la COVIAR como institución, sino de darles a los productores la libertad de decidir si desean formar parte de ella”, explicó Arabia.

Próximos pasos legislativos

El proyecto, que fue ingresado en la Cámara de Diputados, deberá pasar por varias comisiones antes de ser tratado en el recinto. “Como siempre, los tiempos del Congreso no son inmediatos, pero es fundamental que esta iniciativa se discuta y se mejore”, concluyó Arabia, quien resaltó que los productores pequeños y medianos son los que más apoyo están brindando a esta propuesta.