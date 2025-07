Argentina deberá pagar vencimientos por USD 9.000 millones: “El Gobierno necesita todos los dólares posibles”

El economista, Federico Vaccarezza, dialogó con Canal E y se refirió a los desafíos que enfrenta el Gobierno en materia cambiaria, tasas de interés y liquidez. También advirtió sobre la fragilidad del mercado frente a los vencimientos de deuda en pesos y explicó las estrategias oficiales para contener la presión sobre el dólar.

“Lo primero que hay que tener en cuenta es que el Gobierno necesita todos los dólares posibles que puedan ingresar porque tenemos un vencimiento equivalente a, si lo trasladásemos a dólares, más o menos a 9.000 millones de dólares”, comentó Federico Vaccarezza. Esta presión obliga a la administración a buscar mecanismos para evitar una fuga al dólar y sostener la estabilidad financiera.

La adquisición de divisas es esencial en el tramo actual del plan económico

Luego, manifestó que el rol de las divisas en este escenario es central: “Los dólares, lógicamente, van a servir como para tratar de fortalecer la posición financiera del Gobierno y mostrar solidez en ese sentido, a la par que negocia justamente nuevos instrumentos para tratar que estos pesos no se vayan a dólares”.

Respecto al anuncio sobre la baja de retenciones al agro, Vaccarezza lo enmarcó dentro de una estrategia integral: “El dato, justamente, de las liquidaciones y de la baja de retenciones, hay que entenderlo en todo este contexto de tratar de que ingresen a la economía todos los dólares que sean posibles”.

La baja de retenciones y su impacto en la dolarización

Sobre el impacto que esta medida puede tener en la dolarización, explicó: “Es prácticamente imposible que se vaya totalmente a dólares, porque eso implicaría que el Gobierno no hizo absolutamente nada. Lo cual eso no va a pasar, descartémoslo, que eso no va a pasar”.

Para contener al mercado, el economista anticipó una combinación de herramientas: “Tratar de hacer un rollover de deuda, tratar de negociar con los bancos para que sigan manteniendo esos pesos, tratar de ir anclando también las expectativas, mostrando que hacia octubre las cosas vienen también bien favorables”.

Actualmente, “la tasa entre el 3,2 y el 3,4%” en el mercado secundario ya marca el piso de lo que el Gobierno deberá convalidar para tentar a los inversores. Sin embargo, expresó que esto implica un dilema: “El crédito que venía siendo el motor, el crecimiento de la actividad económica, se va a ver ahí en un interrogante”.