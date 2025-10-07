Argentina libre de gripe aviar: “Estamos trabajando con los países que habían cerrado el mercado”

Tras la confirmación oficial del fin del brote de influenza aviar, el Senasa comunicó la recuperación del estatus sanitario ante la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). En este contexto, este medio se comunicó con María Eugenia Ferrer, responsable del Programa Nacional de Sanidad Aviar del Senasa.

María Eugenia Ferrer explicó los procedimientos realizados en el brote: “Hemos culminado las tareas que exige la OMSA, en el cual se llevaron a cabo una vigilancia y rastrillaje en la zona y no hemos encontrado novedades sanitarias. Entonces, luego de 28 días se procedió a levantar el cierre de todo lo que es el brote y recuperar el estatus sanitario”.

Cómo siguen las tareas del Senasa

Y subrayó: “El Senasa continúa haciendo la vigilancia epidemiológica activa. Este año ha incorporado al sector privado para colaboración, para ampliar y fortalecer esta vigilancia, que es buscamos a la influenza aviar de baja patologicidad, esa enfermedad que puede ser silente y estar enmascarada detrás de otra enfermedad. Esas acciones se llevan siempre durante todo el año”.

Sobre el origen de los casos, Ferrer agregó: “Lo que pasó en los brotes que tuvimos fue como resultado de la vigilancia epidemiológica pasiva, que es la que denuncia la persona ante cualquier sospecha de enfermedad”.

Los factores para reactivar el proceso comercial

Con respecto a la reapertura comercial, señaló: “Va a depender del país, porque nosotros tenemos acuerdos con los diferentes países y ese acuerdo puede implicar que esa apertura sea inmediata, o puede aceptar la autodeclaración de la OMSA, o puede exigir una documentación complementaria a lo trabajado, o puede requerir una visita a la OMSA”.

La entrevistada detalló que actualmente “estamos trabajando ahora con los países que se procedió a cerrar el mercado”, y aclaró: “No obstante, la comercialización continuó para aquellos países que aceptaron zona, o para una provincia determinada, o un compartimento, son diferentes estrategias de comercialización que el Senasa garantiza que no se va a exportar aves de una zona o de un compartimento”.

En cuanto a los principales destinos, precisó: “Tenemos el caso de China que nos pide información adicional, que es nuestro gran comprador, y luego estamos trabajando con Uruguay, así con información adicional Reino Unido, recibimos la auditoría, y en base a eso nos pidió dos o tres documentos más y ya estaríamos en condiciones de reabrir el mercado”.