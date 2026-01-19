La discusión sobre el precio de la carne en Argentina volvió al centro de la agenda económica, con incrementos muy por encima del promedio inflacionario, el debate atraviesa al consumo interno, la producción ganadera y la falta de previsibilidad de largo plazo. En ese contexto, este medio se comunicó con Leonardo Rafael, referente de la Cámara Argentina de Matarifes.

Leonardo Rafael se refirió al principal problema del sector: “El problema grande en Argentina es un problema coyuntural de que no está la producción”. Y sintetizó la situación: “Podemos hacer muchos acuerdos, podemos abrir un montón de mercados, pero no tenemos la vaca para exportar”.

La necesidad de un acuerdo que incluya al sector cárnico

Sobre el reciente acuerdo Mercosur - Unión Europea, consideró que, “bienvenido sea”, aunque aclaró que el eje central sigue siendo interno. “Argentina necesita desde hace mucho tiempo un acuerdo en cuanto a carnes, un plan de carnes, no sé cómo lo quieran llamar”, sostuvo, y agregó que debería ser una política sostenida en el tiempo: “Un plan de carnes 10/15 años con 5, 6, 10 puntos que no lo corrija el gobierno que venga”.

Para explicar por qué el problema es estructural, Rafael aportó un dato histórico: “En el año 78, mundial 78, 25 millones de habitantes, 50 millones de cabezas de ganado. Hoy en el año 2025, 47 millones de habitantes, 50 millones de cabezas de ganado”. La conclusión fue: “No hemos avanzado en 40 años”.

La oferta y demanda como factor determinante para la suba del precio de la carne

Sobre la fuerte suba del precio de la carne, descartó que pueda explicarse solo por inflación. “Esto es oferta y demanda”, afirmó, y explicó: “Si tenés ofertando 5 personas y demandando 15, no es lo mismo que estés ofertando una y te demanden 100”.

Además, el entrevistado recordó que el precio venía retrasado: “La carne venía retrasada hace 3 o 4 años que viene por abajo de los índices de inflación”. El salto reciente se dio, según indicó, por un punto crítico entre consumo interno y exportaciones: “Hubo oferta y la demanda entre la exportación y el consumo fue muy fuerte”.

A su vez, reconoció señales incipientes de cambios productivos. “Este año se verán las señales de quizás un poco más de retención”, dijo, aunque advirtió que el sector viene golpeado por “años de seca” y “malas políticas".