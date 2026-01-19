El acuerdo Mercosur-UE sería como un ancla “para que las políticas dejen de estar expuestas a los péndulos de los gobiernos”

La presidente de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, analizó para Canal E el alcance político, económico e institucional de la firma del Acuerdo Mercosur–Unión Europea, al que definió como un punto de inflexión para la inserción internacional de Argentina.

“Después de más de 25 años y distintos gobiernos que intentaron este acuerdo, entender que es la llave para tener del otro lado 450 millones de consumidores de los 27 estados de la Unión Europea, que con un alto poder adquisitivo quieren demandar y quieren comprar productos como los que producimos en la Argentina, sustentables, trazables, con calidad”, sostuvo Ángeles Naveyra. En ese sentido, remarcó una ventaja estructural del país: “Recordemos que Argentina, dentro de sus características de producción, produce el maíz con menor huella de carbono del mundo”.

A cuántos consumidores alcanzará el acuerdo

Asimismo, vinculó la relevancia del acuerdo con la necesidad de abrir la economía y reducir trabas internas. “Hasta ahora, nos costaba poder contarlo a todo el mundo porque estábamos cerrados, porque nuestra economía estaba cerrada bajo siete llaves y cada vez teníamos más burocracias y trabas para exportar”, afirmó. Y agregó: “Con la firma de este acuerdo se logra la apertura a más de 450 millones de consumidores”.

Uno de los ejes centrales fue la falta histórica de acuerdos comerciales de Argentina. “Argentina exporta a más de 200 países del mundo, pero exportamos caro, porque como no tenemos firmados acuerdos, nuestros productos no tenían competencia e igualdad con otros productores del mundo”, explicó Naveyra. Por eso, consideró que el acuerdo funciona como un ancla institucional: “La primera gran oportunidad se genera ahora que nos da este ancla para que las políticas nacionales dejen de estar expuestas a los péndulos de los gobiernos”.

La participación de Javier Milei en la agenda del agro

En el plano legislativo, destacó el compromiso del presidente Javier Milei de enviar el acuerdo al Congreso en sesiones extraordinarias. “El único que tiene la llave para la apertura del Congreso y el tratamiento de los temas es el presidente Milei. Y el sábado dijo Argentina que nuestro parlamento se prepare porque lo voy a incluir en extraordinarias”, señaló. También remarcó que no es necesaria la ratificación conjunta de todo el Mercosur: “Cada país que ratifica su parlamento, su Congreso, este acuerdo ya tiene derecho a empezar a trabajar”.

Respecto de los derechos de exportación, la entrevistada describió los compromisos asumidos. “A partir del tercer año de entrada en vigencia de este ITA, está obligado a la eliminación de los derechos de exportación”, afirmó, y aclaró: “No es que lo voy a bajar y después veo, es eliminación”.

También detalló los cronogramas previstos para la soja: “A partir del quinto año de la firma del acuerdo, ya se consolida en un máximo del 18% y desde el año 7 va a ir bajando hasta tener un máximo de 14”. A la par, subrayó un cambio estructural: “Todo lo que eran las declaraciones juradas, los ROE, las limitaciones a las exportaciones y a las importaciones, todo eso queda automáticamente prohibido”.