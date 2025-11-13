Argentina se perfila como un foco de inversiones por parte de empresas que desarrollan inteligencia artificial

El coordinador de investigación de mercado de Cushman & Wakefield, Ignacio Álvarez, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en las perspectivas de la Patagonia como polo tecnológico y las condiciones que podrían atraer inversiones en centros de datos o data centers.

“Desde el anuncio que todos sabrán de OpenAI, de ChatGPT, la empresa que maneja eso, de poner un data center, hasta diversas empresas que a raíz de eso o ya venían trabajando con posibilidades de expansión, están viendo el país con mucho interés”, explicó Ignacio Álvarez. Según desarrolló, “la realidad es que el país tiene condiciones interesantes para radicarse de estas empresas”.

Cuáles son las condiciones necesarias para instalar un data center

Sobre las ventajas comparativas respecto de otros países, señaló que, “para instalar data centers necesitás tres condiciones. Una es energía, la más obvia, digamos, energía abundante, de buena calidad, constante, conectividad, fibra óptica, y después seguridad”. En ese sentido, subrayó que, “la Argentina cumple muchas de esas condiciones y además tiene un vasto territorio con un buen clima”.

Sin embargo, Álvarez reconoció los desafíos pendientes: “El tema de la regulación y la posibilidad también de las ganancias poder llevarlas a sus casas matrices es fundamental. Creo que ahí es donde la Argentina tiene el mayor desafío, porque energía, energías renovables, tierra, conectividad, la Argentina tiene”.

Dudas sobre el RIGI

Además, destacó que, “vienen preguntando mucho las empresas sobre el RIGI, cómo funciona el RIGI, sobre zonas francas, por ejemplo. Estas empresas necesitan mucha inversión de capital, invertir en computadores, digamos, traerlos, y eso tiene un gran costo. Y, por ejemplo, las zonas francas también serían un buen activo para la Argentina”.

Respecto de la industria local que podría beneficiarse, el entrevistado comentó: “Es un desafío, es real que los materiales serían en su mayor medida importados, bueno, todo lo que es chips y eso, incluso en Estados Unidos se importa, es un desafío”.

Aún así, subrayó que, “sí se necesita mano de obra local para mantener estos lugares, las facilities, digamos, los lugares de centro de datos, y los grandes equipos de enfriamiento”.