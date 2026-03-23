“Argentina tiene una oportunidad en las bioenergías que hoy cubre el 12%”

El presidente del Centro Azucarero Argentino, Jorge Freijóo, pasó por Canal E y, en un contexto internacional marcado por la volatilidad del precio del petróleo, aseguró que Argentina tiene una oportunidad estratégica para impulsar el desarrollo del bioetanol como alternativa energética y motor productivo.

“Creemos que nuestro país, cuya característica es ser un gran productor de agroalimentos, tiene una oportunidad en las bioenergías”, afirmó Jorge Freijóo. En esa línea, remarcó el ejemplo regional: “Países como Brasil, que ya tienen un 50% del combustible, de su transporte vehicular en etanol, han logrado una soberanía energética”.

Cuáles son las ventajas de utilizar el bioetanol

Asimismo, explicó que el bioetanol ya tiene presencia en la matriz energética local y margen para crecer: “Hoy cubre el 12%, se mezcla el 12% con las naftas y tiene capacidad industrial instalada para llegar al 15%”. Según indicó, aumentar el corte tendría múltiples beneficios: “Aumentar el uso del bioetanol, creemos que tiene en estas condiciones globales cuatro ventajas muy significativas”.

Entre ellas, Freijóo mencionó: “Reducir y mitigar el impacto de los aumentos del precio del crudo”. También destacó su efecto sobre los precios: “Mitigar el impacto en la inflación, porque el aumento de los precios en los combustibles tiene un impacto directo en los precios de los bienes y servicios”.

La importancia del bioetanol para estabilizar el mercado de la nafta

Otro de los aspectos centrales que mencionó fue el impacto positivo en las cuentas externas. “Ya en el año 2025 el bioetanol evitó importaciones de nafta por más de 600 millones de dólares”, señaló.

Sobre la misma línea, el entrevistado agregó que, “aumentar el uso del bioetanol nos evita importaciones de nafta que igualmente hay que seguir haciendo”. Además, sostuvo que llevar la mezcla al 15% generaría más beneficios: “Este salto significa evitarle al país más de 200 millones de dólares adicionales de importación de naftas”.

A su vez, remarcó el impacto en el empleo, especialmente en las economías regionales. “La caña de azúcar hoy en industria y campo tiene un empleo directo de 45.000 trabajadores en las provincias de Tucumán, Jujuy y Salta”, precisó.