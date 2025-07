Aseguran que, "el gobierno necesita tasas altas para manejar la base monetaria”

En diálogo con Canal E, la economista, Carolina Manucci, mencionó que, “estamos hablando de casi 28 billones de pesos que el Tesoro quiere absorber y sacar del BCRA." Con esta frase, la entrevistada explicó el alcance del canje de las Letras de Financiamiento (LEFI) propuesto por el gobierno argentino. De ese total, unos 12 billones aún están en manos de bancos y otros 14,8 billones ya fueron transferidos al BCRA.

El objetivo es claro: que el Tesoro nacional emita un nuevo instrumento, posiblemente LECAP, para absorber esos fondos. "Mientras lo tenía el BCRA, no era considerado deuda fiscal. Ahora, pasa a consolidarse como deuda explícita del Tesoro, incrementando el stock y los intereses a pagar."

Tasas elevadas y atractivo financiero

Manucci remarcó que las tasas han sido determinantes para renovar estos instrumentos. "Las últimas renovaciones se hicieron a tasas muy elevadas. Llegaron a tocar el 3,8%, bajaron, pero luego volvieron a subir." La última renovación solo alcanzó el 59%, a pesar de una tasa implícita del 40%.

La economista sugirió que puede haber un acuerdo implícito entre el Tesoro, el BCRA y los bancos privados: "Mientras no me molestes con esto, yo no te liquido posición." Esto se ve reflejado en el desproporcionado spread entre tasas activas y pasivas. "El gobierno necesita tasas altas para manejar la base monetaria, pero eso le quita herramientas al Banco Central."

Emisión y crecimiento de los agregados monetarios

El impacto de estas decisiones sobre la masa monetaria no es menor. "La base monetaria pasó de 33 a 35 billones, y el M3 de 133 a 142 billones. Es un aumento de más del 7% en poco tiempo." El multiplicador monetario es hoy de 3,75, lo que implica una capacidad de expansión del sistema bancario significativa.

"Si la gente decide dolarizarse, con esta velocidad, el dólar puede tomar valores mucho más altos." En un año electoral, este escenario se vuelve más probable, y Manucci advirtió que todos estos movimientos podrían empujar la inflación aún más.

Reservas negativas y fragilidad externa

En cuanto a las reservas, Manucci fue categórica: "Hoy las reservas netas siguen siendo negativas. Muchas de las que están contabilizadas son deuda." A pesar de la cosecha gruesa, el gobierno no logró acumular reservas genuinas. En su lugar, recurrió a operaciones privadas como block trading.

"¿Qué pasó que no se aprovechó la liquidación de exportaciones? Es llamativo." El problema, según ella, es estructural: la falta de reservas reales para sostener cualquier tensión cambiaria, en especial ante una eventual dolarización de carteras.

FMI, superávit y gobernabilidad

Sobre la relación con el FMI, Manucci afirmó: "Argentina necesita cada dólar que pueda conseguir. El gobierno minimiza su importancia, pero sí los necesita." El organismo aún no desembolsa los US$2.000 millones solicitados, en parte por incumplimientos del programa.

Además, cuestionó la veracidad del superávit fiscal: "Muchos nos preguntamos cuánto hay realmente de ese superávit. ¿Por qué no se está usando para cancelar pasivos heredados?" A esto se suma el uso de facultades extraordinarias que, según Manucci, ya están venciendo.

Vacaciones, cepo y más demanda de dólares

El panorama se complica con la llegada de las vacaciones de invierno y la presión sobre el mercado cambiario. "Aunque las compras de dólares sean entre privados, los bancos terminan recurriendo al Central." Según Manucci, el gobierno está negociando con el FMI: liberar el cepo a cambio del adelanto del desembolso.

Pero el riesgo persiste. "¿Y después qué? ¿Quién garantiza que eso funcione?" Las reservas siguen en rojo, la dolarización crece y la incertidumbre política añade más presión.