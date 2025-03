Italia: afirman que 6 millones y medio de personas en viven en pobreza y que la cifra puede subir considerablemente

Italia atraviesa una situación económica compleja, donde, a pesar de que la inflación anual se sitúa en un 2%, los precios siguen aumentando de manera significativa.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó que con el corresponsal italiano, Guido Gazzoli, quien expresó que, “en Italia, la inflación tiene un rating del 2%, pero los precios suben. Las tarifas energéticas, por ejemplo, subieron un 45%”. Esta diferencia entre la inflación oficial y el aumento real de los precios está afectando de manera directa el poder adquisitivo de los ciudadanos.

Gazzoli hizo una comparación entre la situación actual y la de hace 20 años: "En 2001, con 1.500 euros una familia podía vivir tranquilamente. Hoy, esa misma familia necesita alrededor de 4.000 euros para llegar a fin de mes". Sin embargo, los salarios no han acompañado este aumento. "El sueldo básico en Italia hoy ronda los 700-800 euros, mucho menos que en el pasado", explicó.

La promesa incumplida de Meloni

Con respecto al gobierno de Giorgia Meloni, que llegó al poder con promesas de mejora económica, y ha fracasado en cumplir con sus promesas. Gazzoli subrayó que, pese a las expectativas generadas durante la campaña electoral, "Meloni subió la jubilación mínima, pero solo en un euro con 83 centavos, lo que apenas alcanza para un café". Esta medida refleja la insuficiencia de las políticas implementadas frente a una crisis económica creciente.

El aumento de los precios y su impacto en las familias

Uno de los ejemplos más claros de la creciente dificultad de las familias italianas es el aumento de los precios básicos. Gazzoli relató que, por ejemplo, el precio de un paquete de pasta, que antes costaba 50 centavos, ahora llega a 1,50 euros. "Esto lo he vivido personalmente, vi a una pareja de ancianos que no pudieron comprar jamón cocido porque no llegaban a fin de mes", relató el corresponsal.

El panorama es tan grave que, según Gazzoli, Italia está empezando a parecerse a los países en desarrollo. "Prácticamente estamos viendo lo mismo que en los países de América Latina, con la diferencia de que Italia, al ser un país del primer mundo, debería tener otra estructura", reflexionó.

Pobreza estructural y el aumento de la desigualdad

La pobreza en Italia ha alcanzado niveles alarmantes. "Actualmente, 6 millones y medio de personas en Italia viven en pobreza, y la cifra podría llegar a 11 millones en los próximos años", aseguró el corresponsal. La principal causa de este fenómeno es la caída de los salarios, que en los últimos 20 años han disminuido un 2,9% en Italia, a diferencia de otros países europeos como España, donde los salarios han aumentado un 15%.

Gazzoli también mencionó que, a pesar de los esfuerzos de la Unión Europea para mejorar las condiciones salariales, "Italia ni siquiera ha llegado a los 5 euros por hora, cuando debería estar entre los 8 y los 12 euros", mencionó.

Un futuro incierto para Italia

La situación económica de Italia es cada vez más incierta, con un creciente número de personas que no logran cubrir sus necesidades básicas. "El primer mundo está llegando a una crisis estructural, y no es solo un problema de Italia, sino que es algo global", finalizó Gazzoli.