Aseguran que, “en las próximas semanas veremos mejores opciones de inversión”

La directora de Bell Investments, Emilse Córdoba, ofrece un análisis sobre la situación económica y las oportunidades de inversión en un mercado argentino marcado por la volatilidad y los cambios políticos.

Un mercado volátil: factores internos y externos

El mercado argentino atraviesa una etapa compleja, donde factores tanto internos como externos influyen en las decisiones de los inversores.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Emilse Córdoba quien explicó que, aunque los mercados internacionales muestran una leve tendencia alcista, en Argentina, los bonos en pesos han estado a la baja, mientras que los activos privados y las acciones presentan resultados aún peores.

“Los bonos en pesos están a la baja, lo que genera una suba en el dólar, pero las acciones y activos privados están en un día muy malo”, destacó.

Según la experta, el impacto político en Argentina también es un factor clave que afecta el mercado. “La forma en que se han designado los jueces, aunque necesaria, ha causado incertidumbre. Esto es algo que también puede reflejarse en la política económica del país”, señaló.

El Presidente y la apertura de sesiones: expectativas y riesgos

El 1 de marzo, el presidente de la nación abrirá las sesiones del Congreso, lo que podría generar nuevos ruidos políticos. “Aunque el presidente podría moderar su discurso, generalmente se intensifica con el tiempo. Sabemos que el discurso presidencial puede traer consigo incertidumbres adicionales, más que soluciones económicas concretas”, explicó.

La analista advirtió que el evento político podría sumarse a la lista de factores que ya afectan negativamente la confianza en el mercado argentino.

Liquidez en tiempos de inestabilidad: dólares o pesos

El manejo de la liquidez es una de las decisiones más críticas para los argentinos en el contexto actual. En su podcast reciente, Emilse Córdoba destacó que la decisión de cómo manejar la liquidez depende de dos bifurcaciones: si invertir en pesos o en dólares, y si arriesgar más o menos.

“Hoy lo que se necesita es paciencia. El argentino usa el dólar como refugio de valor, pero creo que en las próximas semanas habrá mejores opciones de inversión”, opinó.

Según la directora de Bell Investments, quienes ya tienen fondos líquidos deben considerar esperar y no vender activos precipitadamente. “No es el momento para salir del mercado, aunque los activos continúan cayendo. En este contexto, la estrategia es esperar y observar las señales para nuevas oportunidades de compra a mediano plazo”, explicó.

El dilema de salir o esperar en un mercado en caída

Córdoba comparó la situación actual del mercado con la sensación de estar en una piscina fría, donde es más difícil salir que quedarse. “Quien no ha salido aún, no debe hacerlo. Si uno sale ahora, solo estaría marcando una pérdida. Aunque el mercado puede seguir cayendo, creo que todavía no hemos tocado el piso. Este no es el momento de vender, sino de esperar y observar”, opinó.

A pesar de la caída de los activos, la directora de Bell Investments ve un futuro optimista, indicando que se acercan semanas en las que podría haber señales claras para realizar nuevas compras. “Los argentinos están esperando una suba del dólar, lo que puede generar nuevas oportunidades de inversión en los próximos meses”, agregó.

Opciones de inversión: bonos y activos internacionales

Para aquellos que buscan alternativas de inversión, la entrevistada recomendó considerar bonos indexados, como las Lecaps y los Boncaps. “Estos son buenos instrumentos para colocar fondos a tasa, aunque con un riesgo moderado”, afirmó.

Además, sugirió la posibilidad de invertir en activos internacionales que han tenido una baja considerable, como Tesla. “Tesla es un activo de alto riesgo, pero ha tenido una caída de más del 40% en el último año, lo que lo convierte en una opción interesante para quienes buscan oportunidades arriesgadas”, destacó.