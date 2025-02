Atraso del dólar: “El mercado prefiere instrumentos de corto plazo en lugar de apostar a una devaluación”

Maximiliano Ramírez, economista y ex subsecretario de Finanzas, analizó para Canal E la reciente licitación de deuda en Argentina, donde el Gobierno logró un rollover del 79% al colocar $5,2 billones de los 6,6 billones que vencían. "La mayoría de los inversores optó por letras de corto plazo, reflejando la necesidad de liquidez en el sistema financiero", explicó.

Uno de los aspectos más llamativos fue la baja demanda del bono Dólar Linked. Según Maximiliano Ramírez, esto se debe a que el mercado anticipa que el Gobierno continuará atrasando el tipo de cambio. "La especulación es que seguirán con el carry trade y prefieren instrumentos de corto plazo en lugar de apostar a una devaluación", comentó.

El Gobierno utilizó esta baja demanda para argumentar que el mercado no espera una devaluación. Sin embargo, Ramírez aclaró que esto se debe más a una necesidad de liquidez que a una confianza real en el tipo de cambio.

La apreciación del peso y su impacto en la actividad económica

El crawling peg al 1% mensual está impactando en la competitividad de la economía argentina. "Con este tipo de cambio, es más barato vacacionar en el exterior que en la costa atlántica argentina", afirmó el entrevistado, destacando que la apreciación del peso puede incentivar las importaciones y afectar la actividad económica local.

Bajar la inflación a costa de un menor crecimiento económico

Sin embargo, esta política es clave para la estrategia desinflacionaria del Gobierno. "El objetivo principal es bajar la inflación, aunque esto implique menor crecimiento económico a corto plazo", explicó Ramírez, que luego advirtió que este esquema sólo es sostenible si el país consigue suficientes dólares, algo que dependerá de los desembolsos del FMI y la cosecha del primer semestre de 2025.

El Gobierno ha prometido levantar el cepo cambiario para fin de año, pero el economista se mostró escéptico. "No veo una cantidad de dólares necesaria como para poder salir del cepo antes de las elecciones", aseguró, argumentando que las reservas netas siguen en niveles negativos.

Además, si se levanta el cepo, el riesgo es que salgan más dólares de los que ingresen, ya que muchas empresas tienen utilidades acumuladas en pesos que desean girar al exterior. "Esto podría generar un salto en el tipo de cambio si no se gestiona adecuadamente", advirtió Ramírez.

Sobre la inflación, Ramírez estimó un 2,5% para febrero, impulsado por el aumento en los precios de la carne. "No creo que rompa el 2% en febrero, pero dependerá de cómo maneje el Gobierno los precios regulados", comentó. Aunque el objetivo oficial es seguir desacelerando la inflación, Ramírez advirtió que esto podría no ser sostenible si no ingresan suficientes dólares.