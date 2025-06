Avances en Vaca Muerta: “Se están construyendo 5 tanques para albergar unos 4 millones de barriles”

En mayo, la producción petrolera de Neuquén alcanzó un récord histórico de 468.000 barriles diarios gracias al avance de Vaca Muerta. Darío Irigaray, director de Vaca Muerta News, en diálogo con Canal E, analizó la proyección del sector, el impacto macroeconómico y los desafíos logísticos y sociales que enfrenta la zona.

“Los números se consolidan, son números muy chiquititos, no son expectativas, son proyecciones que se van a completar en menos de dos años”, afirmó Darío Irigaray. Luego, recalcó que uno de los desarrollos clave es el nuevo oleoducto Vaca Muerta Sur: “Ya llegó a la localidad de Allen, recorrió unos 130 kilómetros desde Añelo pero ya se está avanzando en el oleoducto, desde Allen hasta lo que va a ser Punta Colorada”.

En qué consiste el proyecto que se está desarrollando en Vaca Muerta

Sobre la magnitud del proyecto, detalló: “Hoy se están construyendo 5 tanques, para albergar unos 4 millones de barriles”. Además, señaló que, “el oleoducto va a tener una capacidad de 380.000 barriles por día, se estima que cada 10 días van a poder llenar los tanques”.

Asimismo, Irigaray manifestó que la infraestructura busca sostener una proyección ambiciosa: “Vamos a estar viviendo en el Golfo de San Matías, en el Océano Atlántico, para el fin del 2026, principio del 2027, se viene acelerando todo el proceso, con cosas hechas muy puntuales”.

Se registraron despidos en las empresas en busca de eficiencia

Sin embargo, advirtió que la situación actual en la región es compleja: “Está en baja la actividad, algunas empresas han despedido gente, el paraguas siempre son las operadoras y de ahí bajan las distintas contrataciones”.

Sobre la misma línea, el entrevistado planteó que el ajuste viene por la búsqueda de eficiencia: “Hoy las operadoras están en una postura donde están buscando mayor eficiencia, no solo bajar costos, sino hacer las cosas más rápido y mejor”. Esto, comentó, generó tensión con el gremio: “Quieren en algunos casos convertir en multitarea, pero cuando no estás haciendo algo podés hacer otra cosa y el otro dice, no, pues yo barro y yo no voy a pintar”.

Respecto al impacto nacional, señaló: “Hoy está impactando en todo el país porque cuando uno recorre acá están viendo empresas de todo el país”. Y agregó: “Hay muchas empresas metalmecánicas de Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires y de San Juan, gente del Chaco, de Tierra del Fuego, llega gente que quieren sumarse a todo este desarrollo”.