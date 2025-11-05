Ayelén Kalenok: “Los roles laborales van a ser muy diferentes en los próximos años”

En diálogo con Canal E, Ayelén Kalenok, licenciada en Relaciones Laborales, explicó cómo los despidos recientes en grandes compañías reflejan un cambio estructural en el mundo del trabajo impulsado por la tecnología y la búsqueda de eficiencia.

Despidos masivos y cambio de paradigma en las empresas

“Estamos viendo un fenómeno de despidos masivos, los famosos, que comenzaron hace unos dos años en la industria tecnológica”, explicó Kalenok. Según detalló, el caso de Amazon —con 16.000 empleados despedidos, el número más alto de su historia— “se convierte en una figura representativa de lo que está ocurriendo en muchas otras empresas”.

Lo novedoso, remarcó, es que este proceso ya no se limita al sector tecnológico, sino que “empezó a cascadear a otros rubros, incluso a compañías locales”. Para Kalenok, la percepción sobre los despidos también cambió: “Antes despedir gente era sinónimo de que las cosas iban mal, hoy se comunica como una forma de optimizar procesos y hacer más eficiente la estructura”.

La especialista explicó que las organizaciones ya no ven estas decisiones con connotación negativa, sino como parte de un modelo de gestión más ágil, centrado en la productividad y la adaptación a nuevos escenarios. “Hoy las empresas buscan optimizar más que reducir por crisis”, subrayó.

La tecnología y la reconversión de los roles laborales

Kalenok afirmó que “la tecnología cumple un rol fundamental” en esta transformación, y citó un estudio reciente del Foro Económico Mundial que advierte que “más del 40% de las empresas en los próximos años van a reducir o cambiar su nómina”.

Sin embargo, aclaró que no se trata de una desaparición masiva de empleos, sino de una reconfiguración de los puestos existentes. “No se habla de trabajos que van a dejar de existir, sino que se van a modificar”, enfatizó.

La entrevistada comparó este cambio con la irrupción de internet o de las computadoras personales: “Los roles como los conocemos hoy van a ser muy diferentes; es el mismo tipo de transformación que vivimos cuando se incorporó la tecnología digital”.

Además, destacó la importancia de que tanto empresas como trabajadores se adapten activamente. “Las compañías deben incorporar nuevas herramientas y las personas tienen que empezar a capacitarse, porque eso será clave para su futuro profesional”, explicó.

Kalenok concluyó que el desafío actual no es resistirse a la automatización, sino “verla como una oportunidad para evolucionar y destacarse”, integrando habilidades técnicas y humanas que permitan competir en un mercado laboral cada vez más dinámico.

