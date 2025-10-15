Balance de la participación argentina en la feria Anuga: “En esos tres días se despacharon 600 kilos de carne”

El presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), George Breitschmitt, pasó por Canal E e hizo un balance positivo de la participación argentina en la feria Anuga 2025, realizada en Colonia, Alemania. Destacó la importancia del evento, la calidad del producto nacional y los desafíos que enfrenta el sector ante la nueva normativa de deforestación de la Unión Europea.

“Acabamos de terminar las fechas en Anuga, una feria donde el IPCVA participa con un stand de 850 metros, un restaurante con 40 mesas donde participaron 32 exportadores”, planteó George Breitschmitt.

Cuál fue el volumen de despacho en cuanto a kilos de carne

Asimismo, detalló que, “para que se den una idea, son cuatro días pero funciona a pleno tres días y en esos tres días se despacharon prácticamente 600 kilos de carne, unos 750 bifes por día, donde la persona que los hace dice fue la feria de Anuga que más bifes despaché en un día”.

Breitschmitt remarcó que, “los exportadores están contentos, algunos consolidan clientes de larga data, con más de 30 años de relación, y también tratan de conquistar nuevos clientes”.

Las imposiciones de la Unión Europea

“Este año fuimos con la particularidad de demostrar que la Argentina ya estaba preparada para cumplir con la normativa europea de deforestación, que como hoy dijo el subsecretario de la secretaría de Agricultura, es algo que no compartimos pero trabajamos para poder seguir vendiendo al viejo continente”, afirmó.

A su vez, el entrevistado comentó que, “en resumen, una feria muy positiva, muy movida, donde también encontramos a todos nuestros competidores. Ahí está el stand de Brasil, Uruguay, Irlanda, Australia, en fin, todos están ahí tratando también de colocar sus productos”.

Sobre la categorización de riesgo de deforestación impuesta por la Unión Europea, sostuvo: “Justamente muy bien planteado, es uno de los temas que venimos a reclamar. La postergación es por un año, así que nuestro reclamo justamente está enfocado en esa línea de decir que la Argentina no debería estar comprendida en esa categorización”.