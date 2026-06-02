Balance favorable en la industria láctea: “Van 18 meses consecutivos de crecimiento de la producción”

El director ejecutivo del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), Jorge Giraudo, analizó para Canal E que la decisión del gobierno de Brasil de suspender la aplicación de medidas antidumping contra los productos lácteos de Argentina y Uruguay llevó alivio a una de las principales cadenas exportadoras del país.

“Se frena por el Ejecutivo, producto de, primero, en el caso de que se reduzca el ingreso de leche importada a Brasil, eso va a reducir notablemente la oferta de productos y puede generar un incremento de precios en el mercado doméstico y, por ende, ese aumento de precios trasladarse a la inflación”, señaló Jorge Giraudo.

Cómo se origina el conflicto con Brasil

Asimismo, recordó que el conflicto se originó a partir de una denuncia presentada por los productores brasileños. “Determinaron la existencia de dumping, tanto de Argentina como de Brasil, cosa que del lado argentino y brasileño, obviamente, no se comparte”, afirmó.

Para la industria láctea argentina, Brasil continúa siendo un mercado estratégico. Giraudo destacó que, “más del 45% de las exportaciones argentinas son con destino a Brasil”, principalmente de leche en polvo, aunque también de mozzarella y otros quesos.

Respecto de la suspensión de las medidas, consideró que la decisión definitiva dependerá del escenario político brasileño. “Yo creo que no le daría una fecha de trabajo práctico, sino una fecha política, es decir, el resultado va a estar después de las elecciones”, aseguró.

Panorama alentador en el sector lácteo argentino

Más allá de esta controversia comercial, el sector exhibe números positivos. “El sector viene de 18 meses consecutivos de crecimiento interanual de la producción”, sostuvo el entrevistado.

Además, remarcó un dato histórico para la actividad: “Este primer cuatrimestre del año las exportaciones son récord histórico absoluto en volumen, comparativamente con cualquier dato de la historia”.