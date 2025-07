Bastante: “El dólar a $1300 está solo un 10% por debajo del valor UVA”

En diálogo con Canal E, el analista financiero Marcelo Bastante analizó la cotización del dólar y la viabilidad del plan económico actual en un contexto de elecciones y estabilidad monetaria.

“No estamos tan lejos”: el valor actual del dólar frente al UVA

Frente a la consulta sobre si un dólar a $1300 está atrasado, Bastante propuso un enfoque técnico: “Para tener un dato como referencia se podría tomar el ajuste UVA”, explicó. Esta unidad se ajusta por inflación y comenzó en marzo de 2016, cuando el dólar estaba a $14. Desde entonces, su evolución refleja los efectos acumulados de la inflación.

“La UVA hoy está en 1500 y algo, con lo cual no estamos muy lejos. El dólar a $1300 está un 10-15% por debajo de ese valor”, aclaró Bastante, sugiriendo que no hay un atraso significativo. Incluso indicó que ese nivel de $1500 coincide con la “banda superior de esta nueva fase del programa económico”.

Con tasas de interés nominales en baja y una inflación controlada —“entre el 1,5 y el 2% mensual”—, Bastante observó un cambio relevante: “Tenemos una tasa de interés real positiva, eso siempre funciona como un aliciente para quien quiere tener algún rendimiento”, lo que desincentiva el refugio en dólares.

Elecciones, estabilidad y vulnerabilidad externa

En un escenario político-electoral caliente, surge la duda sobre si el gobierno podrá sostener el actual “status quo”. “Te consulto acerca de si el gobierno está en condiciones para mantener esta situación en status quo de un dólar a 1.300 y una inflación que se mantiene dentro del 1,6%”, planteó.

Y mencionó: “Una cosa es la volatilidad. Argentina viene de muchos años de desequilibrios”, dijo, reconociendo que puede haber episodios de inestabilidad. Sin embargo, remarcó que los pilares del plan económico se mantienen.

“El gobierno sigue manteniendo el superávit fiscal y sigue con su sendero del plan económico a rajatabla”, subrayó, reafirmando la intención oficial de sostener la estrategia económica al menos hasta después de las elecciones.

En cuanto al impacto de factores externos, fue claro: “Argentina es vulnerable a los factores externos, sí se puede observar vulnerabilidad”, pero evitó caer en alarmismos sobre eventuales cambios bruscos antes de octubre.

Finalmente, Bastante advirtió que la estabilidad no garantiza competitividad si no se aborda la estructura productiva: “No es que Argentina esté cara o barata en dólares. Cuando hay estabilización salen a flote todas las ineficiencias de la economía”, concluyó.