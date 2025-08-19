Boom hipotecario en Argentina: se dieron 19 mil préstamos en el primer semestre del 2025

En diálogo con Canal E, el economista Fernando Álvarez de Celis destacó que “2025 hasta ahora ha sido un gran año en lo que es el crédito hipotecario”. Según detalló, en el primer semestre se otorgaron 19.000 créditos en todo el país, una cifra récord en comparación con los 11.000 del año anterior.

Álvarez de Celis recordó que en 2023 “casi no existía el crédito hipotecario”, pero que actualmente 22 bancos regresaron a esta línea de financiamiento. También subrayó que el 64% de los préstamos se concentran en el Área Metropolitana de Buenos Aires, reflejo de la fuerte demanda de vivienda en la región.

La respuesta de los bancos y el impacto en el sistema financiero

El economista señaló que la demanda superó ampliamente las expectativas del sector financiero: “Los bancos esperaban lanzar créditos, pero no con este éxito que tuvieron”. Esta situación llevó a algunas entidades a elevar las tasas de interés y a limitar el otorgamiento de préstamos.

De acuerdo con Álvarez de Celis, en lo que va de 2025 ya se superaron los 1.000 millones de dólares en créditos hipotecarios, lo que constituye una de las cifras más altas de la historia reciente de la economía argentina.

Expectativas para el resto del año

Consultado sobre el futuro del sector, Álvarez de Celis proyectó que los próximos meses seguirán mostrando dinamismo: “Creemos que va a continuar esta cifra de unos 3.000 o 4.000 créditos hipotecarios por mes”.

Sin embargo, aclaró que hacia fin de año podría darse un ajuste vinculado a la volatilidad del dólar y otros factores macroeconómicos. Aun así, el economista sostuvo que 2025 se perfila como uno de los mejores años de las últimas dos décadas en materia de crédito hipotecario.

Quiénes acceden a los créditos y qué condiciones deben cumplir

Álvarez de Celis explicó que en la Argentina existen alrededor de 500.000 familias en condiciones de acceder a un crédito hipotecario, y que en los últimos meses unas 200.000 realizaron consultas en los bancos.

En cuanto a los requisitos, detalló que una familia necesita ingresos de entre 2,5 y 4 millones de pesos mensuales y contar con al menos el 20% del valor de la vivienda en ahorros. Según dijo, esto limita el acceso a sectores de clase media con ingresos estables, que no pueden adquirir una propiedad solo con ahorro previo pero sí mediante financiamiento.